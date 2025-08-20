شاهد.. لامين جمال يسافر إلى موناكو للتدريب

استمتع لاعبو نادي برشلونة بيوم راحة يوم الاثنين بعد فوزهم على مايوركا في افتتاح الدوري الإسباني في سون مويكس، لكن لامين جمال اختار مواصلة التدريب.

وحقق البارسا فوزا مريحا على مايوركا بنتيجة 3-0، مستفيدا من حالتي الطرد اللتين تعرض لهما فريق المدرب أراساتي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بيدري يكمل عامه الخامس مع برشلونة ب list 2 of 2 مدرب أوساسونا يشكك بصحة ركلة جزاء ريال مدريد end of list

صنع لامين جمال الهدف الأول لرافينيا بتمريرة حاسمة، ثم سجل بنفسه الهدف الثالث ليحسم اللقاء، كما تسبب في البطاقة الحمراء الثانية لمايوركا، فضلا عن إرهاقه المستمر للظهير موخيكا ودفاع أصحاب الأرض.

فاز جمال في 9 من أصل 16 التحاما أرضيا، كما نجح في 6 مراوغات من أصل 9 محاولات، فارضا تفوقه في المواجهات الفردية ومجبرا مدافعي مايوركا على ارتكاب الأخطاء ضده.

بعد المباراة انتهز زملاؤه الفرصة للابتعاد تماما عن التدريبات. لكن جمال فضّل طريقة غير مألوفة للحفاظ على لياقته البدنية، حيث سافر إلى موناكو للتدريب خلال يوم إجازته.

Lamine Yamal spends his day off training in the gym. 💪🏾 pic.twitter.com/ommjYVCIJL — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) August 18, 2025

وازن المهاجم البالغ من العمر 18 عاما، والذي يُعتبر على نطاق واسع ألمع نجوم أكاديمية برشلونة، بين التعافي والتحضير البدني.

وبدلا من البقاء في إسبانيا، سافر جوا إلى إمارة موناكو، حيث شوهد وهو يتدرب في صالة ألعاب رياضية خاصة ومميزة، مغلقة أمام الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، شارك جمال صورا لنفسه وهو يتدرب على متن يخت على طول الريفييرا الفرنسية، مع إطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط.