تتويج تاريخي لمحمد صلاح في إنجلترا

أصبح المصري محمد صلاح أول لاعب يفوز بجائزة "لاعب العام" المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا للمرة الثالثة -الثلاثاء- بعد أن قاد ليفربول للقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وأحرز صلاح 29 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة ليقود الريدز إلى الفوز بلقبه الـ19 في الدوري الممتاز ومعادلة الرقم القياسي.

وسبق لصلاح أن توّج بالجائزة في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

كما نال الدولي المصري جائزتي لاعب العام المقدمتين من رابطة الصحفيين ورابطة الدوري الممتاز في الأشهر الأخيرة.

واختير أيضا إلى جانب صلاح ضمن تشكيلة العام ثلاثة من زملائه وهم الهولنديان فيرجل فان دايك وراين غرافنبرخ والأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر.

كما حل في التشكيلة المجري ميلوش كيركيز المنضم من بورنموث إلى ليفربول في يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى ثلاثي أرسنال الفرنسي ويليام ساليبا، والبرازيلي غابريال ماغالهايس والإنجليزي ديكلان رايس.

واختير أيضا الحارس البلجيكي ماتس سيلز والنيوزيلندي كريس وود بعد عرضهما الشيّق مع نوتنغهام فوريست، إضافة إلى مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك الراغب بالرحيل عن الـ"ماغبايز"، بعد حلوله ثانيا في قائمة هدافي البريميرليغ.

ونال لاعب أستون فيلا مورغان رودجرز جائزة أفضل لاعب شاب بعد أدائه الذي شرّع له أبواب المنتخب الإنجليزي.

وفازت لاعبة أرسنال الإسبانية ماريونا كالدينتي بجائزة لاعبة العام بعد مساعدة فريقها على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وسجلت لاعبة الوسط الإسبانية 19 هدفا في جميع المسابقات، من بينها ثمانية في دوري الأبطال وذلك في موسمها الأول في إنجلترا.