في مثل هذا اليوم 20 أغسطس/آب 2020، وصل اللاعب الشاب بيدرو غونزاليس المدعو "بيدري" إلى برشلونة، قادما من لاس بالماس، ليصبح إحدى ركائز النادي الكتالوني إلى جانب لامين جمال ورافينيا.

وصل لاعب خط الوسط إلى برشلونة بسمعة نجم مستقبلي بعد أن تألق مع الفريق الأول لنادي لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية.

شارك لأول مرة بقميص برشلونة في مباراة على أرضه ضد فياريال بقيادة رونالد كومان في 27 سبتمبر/أيلول 2020.

تحت قيادة المدرب الهولندي أصبح بيدري (22 عاما) في موسمه الأول، لاعبا أساسيا في الفريق، لدرجة أنه لعب ما مجموعه 70 مباراة مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

بعد تلك البداية الرائعة، بدا أن الإصابات قد أنهت فترة مهمة من مسيرته. لكن ابن جزر الكناري استعاد عافيته وعاد إلى الملاعب، ليصبح الآن إحدى الركائز الأساسية لفريق برشلونة.

لم يكن بيدري مجرد لاعب وسط تقليدي، بل تحول إلى عقل النادي الكتالوني وقلبه النابض، بفضل تأثيره الكبير في مختلف جوانب اللعب، خاصة بعد أعوام عانى فيها من الإصابات.

لعب بيدري 203 مباريات مع نادي برشلونة (بدأ 168 منها أساسيا)، سجل فيها 26 هدفا وقدّم 21 تمريرة حاسمة.

في سن 22 عاما فقط، يتمتع بسجل حافل بالإنجازات مع برشلونة حيث تُوج بـ6 ألقاب هي: الدوري الإسباني (2)، وكأس ملك إسبانيا (2)، وكأس السوبر الإسباني (2).

تصدّر النجم 9 فئات مختلفة بالاعتماد على بيانات موقع "أوبتا" العالمي، وهي أرقام تكشف كيف أصبح صاحب الـ22 عاما أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم خلال الفترة الحالية:

عدد التمريرات الإجمالية ( 2672 تمريرة )، ليكون الأكثر تمريرا في الدوري الإسباني.

)، ليكون الأكثر تمريرا في الدوري الإسباني. عدد التمريرات داخل نصف ملعب المنافس ( 1958 تمريرة )، ما يعكس دوره المتقدم في بناء الهجمات.

)، ما يعكس دوره المتقدم في بناء الهجمات. جاء في المركز الأول في قائمة عدد التمريرات خلال الثلث الأخير من الملعب ( 414 تمريرة )، في دليل على مساهمته المباشرة في صناعة الفرص.

)، في دليل على مساهمته المباشرة في صناعة الفرص. أكثر من استقبل تمريرات من زملائه ( 2306 تمريرات)، ما يبرهن على مركزية دوره في تدوير الكرة وبناء اللعب.

تمريرات)، ما يبرهن على مركزية دوره في تدوير الكرة وبناء اللعب. تفوق في عدد لمسات الكرة الإجمالية ( 3191 لمسة)، وهو بذلك أكثر لاعب تواصلا مع الكرة خلال الموسم.

لمسة)، وهو بذلك أكثر لاعب تواصلا مع الكرة خلال الموسم. تصدر في عدد لمسات الكرة في نصف ملعب المنافس ( 2224 لمسة)، ما يدل على نشاطه في المناطق المتقدمة.

لمسة)، ما يدل على نشاطه في المناطق المتقدمة. أنهى الموسم في المركز الأول من حيث المراوغات الناجحة لتجاوز المنافسين ( 826 مراوغة)، وهو رقم يسلّط الضوء على مهاراته الفردية العالية.

مراوغة)، وهو رقم يسلّط الضوء على مهاراته الفردية العالية. تفوّق في عدد الكرات المستعادة خلال الموسم ( 254 مرة)، ليكون اللاعب الأكثر فاعلية في استرجاع الاستحواذ.

مرة)، ليكون اللاعب الأكثر فاعلية في استرجاع الاستحواذ. تصدّر في عدد الكرات المستعادة في نصف ملعب المنافس (109 مرات)، ما يؤكد عمق تأثيره في الضغط العالي.

🔙: On this day in 2020, Pedri was presented as a Barcelona player. 🇪🇸🌟 pic.twitter.com/WStMNOZ9vh — Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 20, 2025