النصر يسخر من بنزيمة بعد تصريحاته بشأن رونالدو

هاجم نادي النصر بشدة نجم الاتحاد كريم بنزيمة بعد الفوز عليه في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بهونغ كونغ.

وفاز النصر على الاتحاد 2-1 رغم خوض المباراة بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة، ونجح كريستيانو رونالدو في صناعة ثاني أهداف النصر لزميله جواو فيليكس.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. بنزيمة يستهل الموسم الجديد بأداء العمرة list 2 of 2 النصر السعودي يضم الفرنسي كومان رسميا من بايرن ميونخ end of list

النجم البرتغالي تفصله مباراة واحدة فقط عن رفع أول ألقابه مع "العالمي" عندما يواجه في المباراة النهائية فريق الأهلي الذي تغلب على القادسية بنتيجة 5-1.

ماذا حدث؟

قبل المباراة قال بنزيمة إن "الأفضل سيفوز"، واصفا رونالدو البالغ من العمر 40 عاما بـ"الأسطورة". لكن بعد المباراة هاجم نادي النصر على حسابه على موقع "إكس" اللاعب الفرنسي، وكتب "اشتهر تحت ظله، فظَن اليوم أنه سيكون الأفضل".

تزامل بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية 2002 مع رونالدو لفترة طويلة في ريال مدريد الإسباني بين موسمي 2009-2010 حتى 2017-2018.

وخلال هذه الفترة خاض اللاعبان 342 مباراة مع النادي الملكي في جميع البطولات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

سجل الفرنسي 354 هدفا، لكنه لم يقترب أبدا من رقم رونالدو (450 هدفا)، الذي رحل عن البرنابيو في 2018 بعد تعاقده مع يوفنتوس.

وأحرز رونالدو 47 هدفا بتمريرات حاسمة من بنزيمة، في حين هزّ الفرنسي شباك المنافسين 29 مرة بصناعة من النجم البرتغالي، ليصل إجمالي ما سجله اللاعبان سويا إلى 76 هدفا.

عرف النجومية تحت ظِلاله 🐐

فظَن اليوم أنه سيكون الأفضل !؟ pic.twitter.com/UMX0daFSKf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 19, 2025

علاقة متوترة

اتسمت علاقة النجمين بالتوتر منذ انتقالهما إلى الدوري السعودي، وكانت أبرز تجلياتها إلغاء بنزيمة متابعته لحساب رونالدو على "إنستغرام".

وكان أول المواقف من قبل بنزيمة جاء في إطار رده على تصريحات أدلى بها رونالدو، والتي قال فيها إنه اللاعب الأفضل والأكثر تكاملا في تاريخ كرة القدم.

إعلان

وعندما سُئل بنزيمة عن رأيه في ذلك أجاب "كل شخص يمكنه قول ما يريده إن كان يظن أنه الأفضل في التاريخ. بالنسبة لي، الأفضل هو البرازيلي رونالدو نازاريو".

أما الموقف الثاني فجاء بعدما نشر بنزيمة صورة للظاهرة رونالدو عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستغرام، وهو ما عدّه آخرون تأكيدا لتصريحات اللاعب الفرنسي الأخيرة.