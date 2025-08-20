المغرب ضد تنزانيا بربع نهائي كأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

ليلة كروية استثنائية تنتظرها القارة السمراء، حين يحل المنتخب المغربي ضيفًا على تنزانيا في قلب العاصمة دار السلام، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم.

وتقام المباراة يوم الجمعة القادم ملعب بنيامين مكابا، وتنطلق عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة (18:00 بتوقيت الرباط)، في مواجهة يسعى خلالها "أسود الأطلس" إلى مواصلة مشوارهم نحو اللقب القاري.

قنوات البث الناقلة لمباراة المغرب ضد تنزانيا

تنقل المباراة حصريًا على قناة beIN SPORTS 6، صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط. كما يوفّر موقع الجزيرة نت تغطية مباشرة لمجرياتها لحظة بلحظة.

طموحات مغربية كبيرة

تأهل المنتخب المغربي لربع النهائي بعدما أنهى بها دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، خلف منتخب كينيا المتصدر الذي حصد 10 نقاط، ليتأهلا معا.

المغرب الذي بدأ البطولة بانتصار مقنع على أنغولا (2-0)، ثم تعثر أمام كينيا (0-1)، سرعان ما استعاد عافيته بفوزين لافتين على زامبيا ثم الكونغو الديمقراطية بنفس النتيجة (3-1)، ليؤكد جاهزيته للدخول في معترك الأدوار الإقصائية. ومع ذلك، فإن مواجهة المنتخب التنزاني على أرضه وبين جماهيره تُعدّ اختبارًا صعبًا، يتطلب تركيزًا عالياً وهدوءًا تحت الضغط.

التشكيلة المتوقعة لأسود الأطلس

(1) مهدي حرار

(4) مروان الوادني

(20) محمد مفيد

(17) يوسف بلعماري

(3) أناس باش

(24) محمد ربيع حريمات

(8) خالد أيت أورخان

(13) بوشعيب العراسي

(19) أيوب مولوعة

(18) عماد رياحي

(25) أنس المهراوي

ومهما كانت الظروف، يبقى المؤكد أن جماهير الكرة الأفريقية على موعد مع ليلة ساخنة في دار السلام، قد تحمل عنوانًا جديدًا لمسيرة "أسود الأطلس" في رحلة البحث عن المجد القاري.