رغم أن كرة القدم هي رياضة جماعية بامتياز، يتنافس من خلالها 32 لاعبا بمن فيهم البدلاء على أرض الملعب، لكن واحدا في النهاية يظفر بجائزة فردية تُعرف إعلاميا باسم "رجل المباراة".

وغالبا ما كان المشجعون أو الصحفيون هم من يختارون اللاعب الأفضل في كل مباراة، لكن في السنوات الأخيرة بات الاختيار معتمدا على الأرقام والإحصائيات الصادرة عن مواقع متخصصة في البيانات من أجل تسمية رجل المباراة.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي قائمة اللاعبين الأكثر حصدا لجائزة رجل المباراة، بفارق كبير جدا عن أقرب ملاحقيه وهو غريمه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

ومنذ عام 2009، حصد ميسي الجائزة 341 مرة خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب الأرجنتين، وهو ضعف عدد المرات التي نال فيها رونالدو الجائزة ذاتها.

وأشار موقع "غيف مي سبورت" البريطاني إلى أن الأرقام المذكورة هي وفق المسابقات المحلية الكبرى في أوروبا وكذلك البطولات الدولية.

وضمت القائمة أسماء من العيار الثقيل في عالم كرة القدم، أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد وآخرون.

وتاليا اللاعبون الأكثر فوزا بجائزة رجل المباراة منذ عام 2009 إلى الآن:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 341 مرة في 674 مباراة بنسبة 51%. البرتغالي كريستيانو رونالدو: 174 مرة في 604 مباريات بنسبة 29%. السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش: 116 مرة في 450 مباراة بنسبة 26%. الإنجليزي هاري كين: 115 مرة في 537 مباراة بنسبة 21%. البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 108 مرات في 655 مباراة بنسبة 16%. البلجيكي المعتزل إيدين هازارد: 98 مرة في 515 مباراة بنسبة 19%. الفرنسي أنطوان غريزمان: 98 مرة في 693 مباراة بنسبة 15%. الفرنسي كيليان مبابي: 97 مرة في 411 مباراة بنسبة 24%. البلجيكي كيفين دي بروين: 92 مرة في 504 مباريات بنسبة 18%. البرازيلي نيمار دا سيلفا: 89 مرة في 342 مباراة بنسبة 26%.