شاهد.. حركة المصارع "تريبل إتش" في البيت الأبيض تخلف ردود فعل غاضبة

أثارت حركة بصق الماء عند باب البيت الأبيض من قبل نجم المصارعة السابق بول مايكل ليفيسك، المعروف بـ"تريبل إتش" ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانضم تريبل إتش -الخميس الماضي- إلى التشكيلة الجديدة للمجلس الرئاسي للرياضة واللياقة البدنية والتغذية بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي ترامب في البيت الأبيض.

وأشاد الرئيس ترامب بعمل تريبل إتش في تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وأشاد به كصديق عزيز خلال الحفل الذي حضره العديد من المشاهير في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض.

وأثار فيديو يُظهر تريبل إتش وهو يبصق الماء في الهواء مرفقا بشعار "هل أنتم مستعدون لجعل أميركا تستعيد لياقتها البدنية؟، غضبًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره كثيرون سلوكًا غير لائق أمام رمز وطني.

ARE YOU READY… TO MAKE AMERICA FIT AGAIN

WHITE HOUSE X @TRIPLEH 🔥 pic.twitter.com/2sBFWok5ZF

— The White House (@WhiteHouse) July 31, 2025