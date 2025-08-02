لابورتا: برشلونة يحتاج تعاقدات أخرى ليصبح أكثر تنافسية

لا يستبعد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عقد المزيد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية لجعل البارسا أكثر تنافسية محليا وقاريا خلال الموسم المقبل.

ويمتلك النادي قاعدة صلبة من اللاعبين الشباب الجيدين، لكنه بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بخبرة أوروبية قادرة على ترجمة الاستحواذ إلى نتائج في المواجهات الكبرى.

وعزز برشلونة صفوفه حتى الآن بالحارس خوان غارسيا من إسبانيول والمهاجم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، لكن لابورتا أوضح أن النادي الكتالوني لم يغلق سوق الانتقالات، فاتحا بذلك الباب أمام تعاقدات جديدة.

وقال لابورتا في حوار مع شبكة "سي إن إن" خلال جولة برشلونة الآسيوية "نحتاج إلى لاعبين أكثر من المعتاد، وهذا يعني أننا مضطرون للاستثمار أكثر، وبذل قصارى جهدنا لنكون فريقا أكثر تنافسية".

ويبدو أن الهدف من التعاقدات المحتملة ليس لتعزيز التشكيلة الأساسية فقط، بل يشمل أيضا دعم دكة البدلاء وتوفير حلول فنية مختلفة للمدرب هانسي فليك.

وأكد لابورتا رضاه التام عن مستوى اللاعبين الحاليين في برشلونة، ولكنه كشف عن الحاجة إلى تعزيز الفريق ليتمكن من المنافسة بشكل أفضل.

وقال "بالطبع، لدينا لاعبون موهوبون للغاية، لكنهم بشر أيضا، وهناك حدود، يحتاجون إلى وقت للراحة والاستمتاع، وأعتقد أن هذا أمر تجب مراعاته".

تحليل الثغرات المتبقية

بدورها، تحدثت صحيفة "سبورت" عن اجتماع جمع رئيس برشلونة مؤخرا مع المدير الرياضي ديكو والمدرب هانسي فليك لتحليل أي ثغرات متبقية في الفريق، ويبدو أن التركيز منصب على مركزي الظهيرين، حيث إن المراكز الأخرى مغطاة بالكامل.

ويعيش برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني أوقاتا جيدة لم يعشها منذ سنوات، وتحاول الإدارة مواصلة إعادة دعم الفريق مرة أخرى بصفقات قوية مفيدة فعلا للمنظومة، والتخلص من بعض الأسماء لتوفير سيولة مالية وتحسين الوضع الاقتصادي.

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ويسعى برشلونة إلى مواصلة هيمنته على البطولات المحلية وتحقيق الهدف الأكبر، وهو العودة للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 11 عاما.