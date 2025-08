ما وراء ضخ الكونغو الديمقراطية ملايين الدولارات في برشلونة؟

شرح ديدييه بوديمبو، وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الراعي الأحدث لفريق برشلونة، في مقابلة لمجلة "جون أفريك" اليوم الجمعة، سبب استثمار بلاده 44 مليون يورو في الفريق الإسباني، من بين شركاء أوروبيين جدد آخرين.

وصرح بوديمبو "10 ملايين دولار تُعادل طريقًا بطول 4 أو 5 كيلومترات، هل نحرم أنفسنا من تدريب اللاعبين بسبب ذلك؟ الدول الكبرى تفعل ذلك، مثل ساحل العاج أو رواندا. فلماذا لا نفعل نحن، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ذلك؟.

وسيظهر شعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية، قلب أفريقيا" على قمصان برشلونة (دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مستثنيان)، وستُخصص للبلد الأفريقي، وفقًا للوزارة، مساحة لكبار الشخصيات في ملعب كامب نو الجديد المُزود بخدمة سبوتيفاي لفعالياته الخاصة، وقاعة عرض بمساحة تزيد عن 80 مترًا مربعًا للترويج لوجهته ومنتجاته.

كما سيسمح برشلونة بإقامة أربعة معسكرات تدريبية، مدة كل منها خمسة أيام، لخمسين لاعبًا في منشآته بإسبانيا. يقول بوديمبو: "الهدف هو تطوير مواهبنا الشابة وإبراز ثقافتنا. الأهم هو التدريب والتطوير. القمصان عنصر إضافي. إذا اكتشفنا غدًا ميسي بين اللاعبين الكونغوليين الخمسين الذين سينضمون قريبًا إلى برشلونة، فماذا سيقولون؟".

FC Barcelona and the Government of the Democratic Republic of Congo @MinSport_Loisir partner to promote culture and innovation in sports in the African country.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 30, 2025