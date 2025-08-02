مقارنة بين سجلات ميسي ورونالدو في التمريرات الحاسمة

تستمر المنافسة بين الأسطورتين ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي وكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة مع اقتراب نهاية مسيرتهما في الملاعب.

سجّل اللاعبان 874 و938 هدفا على التوالي وهذا يجعلهما أفضل هدافي كرة القدم على مر العصور وفقا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

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ورغم أن ميسي أصغر من رونالدو ببضع سنوات، فإن فارق أهدافه عن "الدون" لا يتجاوز 60 هدفا بحلول موعد اعتزاله، لأن قائد البرتغال يواصل تألقه في السعودية وهو في الأربعين من عمره.

في المقابل يصنف "البولغا" كأفضل مُمرّر للأهداف في تاريخ كرة القدم، وهذا الرقم ربما يصمد كثيرا.

وقدّم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات 388 تمريرة حاسمة لناديه ومنتخب بلاده حتى كتابة هذه السطور، أي أكثر بـ131 تمريرة حاسمة مقارنة برونالدو.

وخلال مسيرته الكروية المستمرة، قدّم النجم الأرجنتيني تمريرة حاسمة واحدة كل 236 دقيقة، أما رونالدو فقام بتمريرة حاسمة واحدة تقريبا كل 4 مباريات ونصف (كل 407 دقائق).

تباين كبير

يتجاوز ميسي غريمه رونالدو بـ110 تمريرات حاسمة على مستوى الأندية و21 تمريرة حاسمة على المستوى الدولي، على الرغم من خوضه مباريات ودقائق أقل.

لكن عندما يتعلق الأمر بصناعة الأهداف بدوري أبطال أوروبا، يتفوق رونالدو على ميسي بتمريرة حاسمة واحدة.

في حين يتفوق ميسي بسهولة على رونالدو في أهم البطولات الدولية، إذ صنع 8 تمريرات حاسمة مقابل تمريرتين لرونالدو في كأس العالم، 6 منها في مباريات حاسمة في الأدوار الإقصائية.

التمريرات الحاسمة:

ليونيل ميسي:

عدد المباريات : 1115.

1115. عدد الدقائق التي لعبها: 91 ألفا و592 دقيقة.

عدد التمريرات الحاسمة: 388.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 236 دقيقة.

كريستيانو رونالدو:

عدد المباريات: 1281.

عدد الدقائق التي لعبها: 104 آلاف و698 دقيقة.

عدد التمريرات الحاسمة: 257.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 407 دقائق.

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السجلات مع الأندية

ميسي

عدد المباريات: 922.

عدد الدقائق التي لعبها: 75 ألفا و645 دقيقة.

عدد التمريرات الحاسمة: 330.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 229 دقيقة.

رونالدو

عدد المباريات: 1060 مباراة.

عدد الدقائق التي لعبها: 87 ألفا و70 دقيقة.

عدد التمريرات الحاسمة: 220.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 395 دقيقة.

سجلات ميسي مع المنتخب الأرجنتيني

عدد المباريات: 193.

عدد الدقائق التي لعبها: 15 ألفا و947 دقيقة.

التمريرات الحاسمة: 58.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 274.

سجلات رونالدو مع المنتخب البرتغالي:

عدد المباريات: 221.

عدد الدقائق التي لعبها: 17 ألفا و628 دقيقة.

التمريرات الحاسمة: 37.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 476 دقيقة.

سجلات ميسي بدوري أبطال أوروبا:

عدد المباريات: 163 (خروج المغلوب): 77.

عدد الدقائق التي لعبها: 13 ألفا و577 دقيقة. (خروج المغلوب): 6675 دقيقة.

التمريرات الحاسمة: 40 (خروج المغلوب): 12.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 339 دقيقة (خروج المغلوب): 556 دقيقة.

سجلات رونالدو بدوري أبطال أوروبا:

عدد المباريات (خروج المغلوب): 183.

عدد الدقائق التي لعبها: 15 ألفا و944 دقيقة (خروج المغلوب): 7543 دقيقة.

تمريرات حاسمة: 41 (في أدوار خروج المغلوب): 15.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 388 دقيقة (خروج المغلوب): 502 دقيقة.

سجلات ميسي في كأس العالم:

عدد المباريات: 26 (في أدوار خروج المغلوب): 12.

عدد الدقائق التي لعبها: 2314 دقيقة (في أدوار خروج المغلوب): 1762 دقيقة.

تمريرات حاسمة: 8 (خروج المغلوب): 6.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 289 (خروج المغلوب): 293.

سجلات رونالدو في كأس العالم:

عدد المباريات: 22 (في أدوار خروج المغلوب): 8.

عدد الدقائق التي لعبها: 1762 دقيقة (في أدوار خروج المغلوب): 569 دقيقة.

عدد التمريرات الحاسمة: 2.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 881 دقيقة.

سجلات ميسي مع إنتر ميامي

عدد المباريات: 68.

عدد الدقائق التي لعبها: 5523 دقيقة.

التمريرات الحاسمة: 25.

عدد الدقائق لكل تمريرة حاسمة: 220 دقيقة.

سجلات رونالدو مع النصر