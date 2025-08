ميلنر لاعب برايتون يغير رقم قميصه تكريما للراحل جوتا

أعلن جيمس ميلنر لاعب برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه سيغيّر رقمه الخاص به في الموسم الجديد تقديرا واحتراما لزميله السابق في ليفربول الراحل ديوغو جوتا الذي توفي قبل شهر في حادث مروع.

وأكد ميلنر (39 عاما) في مقابلة تلفزيونية أنه سيرتدي القميص رقم 20 مع برايتون خلال الموسم الكروي 2025-2026 من أجل جوتا، علما بأنه يلعب بالقميص رقم 6 منذ وصوله إلى الفريق.

وقال ميلنر "بمجرد أن علمت أن كارلوس باليبا (زميله في برايتون) ينوي تغيير رقمه وأن الرقم 20 أصبح متاحا رغبت في ارتدائه كعلامة احترام ومن أجل تكريم ديوغو جوتا بالطبع".

James Milner will wear Brighton’s number 20 shirt this season to honour Diogo Jota ♥️

🎥 [@OfficialBHAFC] pic.twitter.com/PjhAU5KQyH

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 1, 2025