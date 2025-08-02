ميلنر لاعب برايتون يغير رقم قميصه تكريما للراحل جوتا

أعلن جيمس ميلنر لاعب برايتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه سيغيّر رقمه الخاص به في الموسم الجديد تقديرا واحتراما لزميله السابق في ليفربول الراحل ديوغو جوتا الذي توفي قبل شهر في حادث مروع.

وأكد ميلنر (39 عاما) في مقابلة تلفزيونية أنه سيرتدي القميص رقم 20 مع برايتون خلال الموسم الكروي 2025-2026 من أجل جوتا، علما بأنه يلعب بالقميص رقم 6 منذ وصوله إلى الفريق.

وقال ميلنر "بمجرد أن علمت أن كارلوس باليبا (زميله في برايتون) ينوي تغيير رقمه وأن الرقم 20 أصبح متاحا رغبت في ارتدائه كعلامة احترام ومن أجل تكريم ديوغو جوتا بالطبع".

James Milner will wear Brighton’s number 20 shirt this season to honour Diogo Jota ♥️ 🎥 [@OfficialBHAFC] pic.twitter.com/PjhAU5KQyH — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 1, 2025

وأضاف "لقد كان جوتا لاعبا رائعا، حظيت بشرف اللعب إلى جانبه، وكان أيضا صديقا مميزا، سيكون من دواعي فخري أن أرتدي رقمه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام".

وتابع "كنت أحب مشاهدته كلاعب كل أسبوع، وأحببت التدرب معه، لم يكن مميزا كلاعب فقط، بل كان شخصا رائعا بحق، يمكنك أن تجعله يجلس في أي زاوية من غرفة الملابس وسيحبه الجميع".

وختم لاعب خط الوسط "قضينا معا أياما مليئة بالمزاح والمشاكسات، كان عنيدا جدا مثلي تماما، استمتعنا كثيرا بصحبة بعضنا البعض، سيفتقده الجميع لأنه لاعب مذهل وإنسان لا يُقدّر بثمن، سيفتقده كل من عرفه بلا شك".

ولعب ميلنر إلى جوار جوتا في ليفربول لمدة 3 مواسم في الفترة بين عامي 2020 و2023، قبل رحيل الأول إلى برايتون.

وكان ميلنر من بين لاعبي ليفربول السابقين الذين سافروا إلى البرتغال للمشاركة في جنازة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا الذي توفي معه في نفس الحادث المأساوي، مثل فابينيو وجوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا.

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يُذكر أن نادي ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الفائت قرر سحب الرقم 20 الذي ارتداه جوتا خلال مواسمه الخمسة مع الفريق.