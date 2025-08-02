شاهد.. معلول يعود لفريقه الأم الصفاقسي بعد 9 سنوات في الأهلي المصري

أعلن الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم -السبت- عودة لاعبه السابق الظهير الأيسر علي معلول إلى صفوف الفريق.

وكشف النادي عن عودة معلول عبر مقطع فيديو نشره بصفحته على فيسبوك.

وكان معلول (35 عاما) قد رحل عن الصفاقسي في يوليو/تموز 2016 لينضم إلى الأهلي المصري الذي قدم معه مسيرة حافلة لمدة 9 أعوام، قبل أن يعلن اللاعب في نهاية مايو/أيار الماضي نهاية مشواره مع بطل الدوري المصري الممتاز.

وأحرز معلول مع الأهلي 7 ألقاب للدوري المصري و4 لكأس مصر و5 للكأس السوبر المصري، بالإضافة لـ 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا ولقبين للكأس السوبر الأفريقي بمجموع 22 بطولة.

كما حقق مع الفريق برونزية بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات.

وسجل معلول مع الأهلي 53 هدفا و85 تمريرة حاسمة في 292 مباراة ارتدى فيها الظهير الأيسر قميص الفريق الأحمر.

وارتدى الدولي التونسي السابق شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في مايو/أيار 2024 أمام الجونة بالدوري المصري، ليصبح ثالث لاعب أجنبي ينال هذا الشرف بعد الفلسطيني مروان كنفاني والسوداني عبد المنعم حسين (شطة).

وكان آخر ظهور لمعلول مع الأهلي في مباراة حسم لقب الدوري في الموسم الماضي أمام فاركو وصنع هدفا في المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي 6-0 ليحرز لقب البطولة المحلية للمرة 45 في تاريخه.

وغاب التونسي عن الملاعب لمدة تقترب من العام بعد تعرضه للإصابة في وتر أخيل في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، إلا أن الأهلي أبقى عليه في قائمته حتى نهاية الموسم الحالي.

وأصبح معلول رابع لاعب يغادر الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعلن النادي عن رحيل الثلاثي رامي ربيعة وأكرم توفيق والحارس حمزة علاء الذين انتهت تعاقداتهم مع النادي بنهاية الموسم.