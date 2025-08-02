صفقات استثنائية للأندية القطرية تدعم صفوفها في البطولات القارية

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في قطر نشاطا استثنائيا هذا العام، مع دخول الأندية بقوة في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفها استعدادا للموسم الجديد من دوري نجوم قطر لكرة القدم 2024-2025 في ظل تصاعد وتيرة التنافس وارتفاع سقف الطموحات.

وجاءت أبرز الصفقات من نصيب ناديي السد حامل اللقب والدحيل، الوصيف.

وعزز السد صفوفه بالتعاقد مع المدافع الإسباني باو بريم، والمهاجم البرازيلي الشهير روبيرتو فيرمينو، إلى جانب اللاعب الأورغوياني أوغستين سوريا، في خطوة تؤكد سعي الفريق لاستمرار الهيمنة المحلية والمنافسة بقوة قاريا.

أما الدحيل فكان الأكثر نشاطا، بعدما ضم مهاجم منتخب بولندا كريستوف بياتيك، والنجم الإيطالي المخضرم ماركو فيراتي، والمدافع الكاميروني جان شارل كاستيليتو، إلى جانب اللاعبين عادل بولبينة ويوسف سابالي، في واحدة من أقوى الصفقات الجماعية هذا الصيف.

نادي قطر لم يكن بعيدا عن المشهد، وأبرم مجموعة كبيرة من التعاقدات، أبرزها مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، واللاعب فايز سليماني القادم من جزر القمر، إلى جانب أسماء محلية مثل محمد علاء وأحمد سيار، فضلا عن التعاقد مع المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو والتشيكي لوكاش كالفاتش، في إطار خطة تجديد شاملة للفريق.

العربي دخل هو الآخر سوق الانتقالات بقوة، فاستقطب الفرنسي جوردان فيرتوت، والمهاجم الإسباني بابلو سارابيا، والكيني ألونغا، فضلا عن ضم أسماء شابة مثل الهاشمي حسين وسالم رضا، في وقت يستهدف فيه الفريق العودة لمنصات التتويج.

وفي أم صلال، تم التعاقد مع المغربي عادل تاحيف، والغاني مايكل بايدو، والتونسي ياسين مرياح، إضافة إلى تعزيز الصفوف بعدد من اللاعبين القطريين، على رأسهم ناصر الأحرق وعبد العزيز هزاع، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني مبكرا.

إعلان

أما الريان، فسجل صفقات لافتة، منها التعاقد مع جريجوري البرازيلي، والحارس الفلسطيني محمود أبو ندى، بجانب بهاء الليثي، وسيمو، وجاسم جابر، إلى جانب أسماء محلية واعدة.

وخطف نادي الشمال الأضواء بضم لاعب خط الوسط المصري والنادي الأهلي أكرم توفيق، والجناح الإسباني كولادو، وعدد من اللاعبين المحليين، إلى جانب التونسي يوسف سنانة والجزائري عبد الصمد بوناصر، في محاولة لبناء توليفة قادرة على المنافسة.

أما النادي الأهلي عميد الأندية القطرية فضم التونسي زين الدين ساسي، والفرنسي إبراهيم ديالو، إضافة إلى مجموعة من اللاعبين القطريين في مراكز متعددة، على رأسهم ناصر النصر وطلال علي.

السيلية الصاعد حديثا كان من الأندية النشطة، ونجح في ضم اللاعب النرويجي ماتياس نورمان، والهولندي كيليان فان، والتونسي يوسف سنانة، إلى جانب الحارس فهد يونس والمهاجم حسين علي، ضمن قائمة تضم أكثر من 10 لاعبين جدد.

وفي الوكرة، جاءت التعاقدات مركزة على الجانب الهجومي والدفاعي، حيث ضم النادي راؤول دي توماس، والبرازيلي لوكاس فيريسيمو، والمغربي أمين زحزوح، وفهد وعد.

نادي الشحانية، ضم الإسباني ألفارو سانز كاتالان، إلى جانب أسماء مثل معاذ الوادية، محمد هاني، وجواد الجميلي، استعدادا لتثبيت أقدامه بين الكبار.

أما الغرافة، فقام بصفقات نوعية أبرزها ضم الحارس الإسباني سيرجيو ريكو، واللاعب ألفارو دجالو، والمدافع مايسون هولجيت، في إطار مشروع لإعادة بناء الفريق.

وتظهر هذه الصفقات لهذا الصيف توجه الأندية القطرية نحو تحقيق التوازن بين النجوم العالميين والعناصر المحلية الصاعدة، وهو ما يعكس احترافية أكبر في البناء الفني.

كما تؤكد هذه التحركات طموحات الأندية في تقديم موسم استثنائي، سواء على الصعيد المحلي أو في البطولات القارية.