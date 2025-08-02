رياضة|الدوري الإنجليزي

سون قائد توتنهام يعلن رحيله وهذه وجهته

BILBAO, SPAIN - MAY 21: Son Heung-Min of Tottenham Hotspur lifts the UEFA Europa League trophy after his team's victory in the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at Estadio de San Mames on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
سون ساهم في تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي (غيتي)
2/8/2025-|آخر تحديث: 10:48 (توقيت مكة)

أعلن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد توتنهام هوتسبير -اليوم السبت- إنه سينهي هذا الصيف مشواره الذي استمر 10 سنوات مع الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد سون، الذي يرتبط بعقد حتى 2026، توتنهام هوتسبير إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاما بفوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي خلال مايو/أيار الماضي.

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وانضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى صفوف النادي اللندني قادما من باير ليفركوزن الألماني عام 2015.

ورغم أن اللاعب لم يكشف عن وجهته المقبلة، فقد تكهنت وسائل إعلام بريطانية بأنه سينتقل إلى لوس أنجلوس المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين.

وخاض سون 454 مباراة مع توتنهام وسجل 173 هدفا. وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021-2022.

المصدر: رويترز

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