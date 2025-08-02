رونالدو يستهدف نجم البرتغال لضمه إلى النصر السعودي

بعد تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس من تشلسي مقابل 50 مليون يورو، يسعى نادي النصر السعودي لكرة القدم إلى عقد صفقة أخرى ضخمة في الأيام المقبلة.

ويشير المصدر إلى أن دور رونالدو وجيسوس قد يكون حاسما في إتمام الصفقة، رغم أن لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 30 عاما، والمرتبط بعقد مع مانشستر حتى عام 2027، لم يقدم حتى الآن أي التزامات رسمية، لكن الملف بات مطروحا على الطاولة.

ويرغب النصر السعودي في جمع برونو فرنانديز مع مواطنيه كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وخورخي جيسوس مدربه السابق خلال أيامه الأولى في سبورتينغ.

وذكرت الصحيفة أن فرنانديز سبق أن رفض عرضا بقيمة 229 مليون يورو من الهلال السعودي براتب قدره 70 مليون يورو بناء على طلب مديره الفني في مان يونايتد، روبن أموريم.

في سياق متصل، انضم فرنانديز إلى مانشستر يونايتد في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، برز كقائد للفريق، حيث سجل 19 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 57 مباراة الموسم الماضي.