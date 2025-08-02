راتب لويس دياز مع بايرن ميونخ 4 أضعاف ما تقاضاه مع ليفربول

كشف تقرير ألماني عن الفارق الهائل في الراتب الجديد للكولومبي لويس دياز المنضم مؤخرا إلى بايرن ميونخ عما كان يتقاضاه مع ناديه السابق ليفربول.

وأعلن بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي تعاقده مع دياز (28 عاما) يوم الأربعاء الماضي في عقد يمتد لـ4 مواسم حتى صيف عام 2029.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن دياز سيتقاضى راتبا سنويا يعادل 4 أضعاف ما كان يحصل عليه مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الفائت.

وأوضحت أن صافي راتب الدولي الكولومبي خلال السنوات الأربع المقبلة يبلغ 56 مليون يورو، أي 14 مليون يورو سنويا.

تفاصيل الراتب الجديد دياز مع بايرن ميونخ:

14 مليون يورو سنويا.

1.16 مليون يورو شهريا.

269 ألف يورو أسبوعيا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن راتب دياز مع ليفربول كان لا يتجاوز 3 ملايين يورو سنويا.

تفاصيل الراتب السابق لدياز مع ليفربول:

3 ملايين يورو سنويا.

250 ألف يورو شهريا.

56 ألف يورو أسبوعيا.

وبحسب الصحيفة، فإن صفقة انتقال دياز تمت بعد أن دفع بايرن ميونخ مبلغ 67.5 مليون يورو إلى نظيره ليفربول سترتفع إلى 75 مليونا مع الحوافز والمكافآت.

ثالث أغلى لاعب بالبوندسليغا

وبات دياز ثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم بعد الفرنسي لوكاس هيرنانديز والإنجليزي هاري كين، وجميعهم ارتدوا قميص العملاق البافاري.

وانتقل هيرنانديز إلى بايرن ميونخ عام 2019 قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، في حين وصل كين إلى النادي نفسه عام 2023 من توتنهام هوتسبير مقابل 95 مليون يورو.

وتبلغ القيمة الإجمالية لصفقة دياز ما لا يقل عن 123.5 مليون يورو، متضمنة قيمة شراء عقده من ليفربول ورواتبه في السنوات الأربع المقبلة.

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يُذكر أن دياز كان قد انضم إلى ليفربول في يناير/كانون الثاني 2022 قادما من بورتو البرتغالي، وخلال 148 مباراة خاضها مع الفريق سجل 41 هدفا وقدّم 23 تمريرة حاسمة.

وتُوج مع ليفربول بـ5 ألقاب هي الدوري الإنجليزي الممتاز (1)، كأس الدرع الخيرية (1)، كأس الاتحاد الإنجليزي (1)، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2).