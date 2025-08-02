منع ياسين شيوكو حارس ميسي من الوجود بالملعب بكأس الدوريات

قرّرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوريات حرمان ياسين شويكو -الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي- من الوجود في المنطقة الفنية داخل الملعب طوال ما تبقى من مباريات خلال النسخة الحالية.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" الأميركية أن لجنة الانضباط اتخذت هذا القرار على خلفية حادثة وقعت بعد مباراة إنتر ميامي وأطلس المكسيكي الأربعاء الماضي، على ملعب تشيس ستاديوم.

ودخل شويكو أرضية الملعب بعد النهاية لفضّ نقاش ساخن بين لاعبي الفريقين ظهر فيه ميسي بالصورة، ليقوم الأول بدفع أحد لاعبي الفريق المكسيكي وفق ما أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

"ÉL NO TENÍA NADA QUE HACER AHÍ" La polémica con el ingreso del guardaespaldas a la cancha empujando a algunos jugadores de Atlas a causado opiniones divididas con información de @loculobo Atlas ya habría mandado queja a la organización de Leagues Cup #Atlas #Messi… pic.twitter.com/XgvMtRLWzN — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 31, 2025

وأصدرت لجنة الانضباط بيانا رسميا قالت فيه "بعد مباراة إنتر ميامي ضد أطلس يوم 30 يوليو/تموز قام أحد أفراد بعثة نادي إنتر ميامي بسلوك غير لائق من خلال دخوله مناطق محظورة دون امتلاك تصريح رسمي".

وأضاف "وفقا للوائح بطولة كأس الدوريات 2025 قررت اللجنة حرمان الشخص المعني من الوجود في جميع المناطق الفنية لبقية منافسات البطولة، كما فرضت غرامة مالية -لم يُفصح عنها- على نادي إنتر ميامي".

وكان ماثيوس دوريا مدافع أطلس قد تطرّق إلى الحادثة في مؤتمر صحفي أمس، وأكد أن شويكو لا يملك الصلاحية القانونية للتدخّل في شؤون اللاعبين داخل الملعب.

وقال "نحن نعلم أن إدارتنا تتعامل بشكل جيد مع مثل هذه الأمور، وستتولى الأمر. أفهم أن حارس ميسي الشخصي موجود لحمايته من دخول محتمل من الجماهير، لكن عندما يتعلق الأمر بلاعبين داخل الملعب، فليس لديه إذن بذلك".

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وتابع "ليس دورنا إبداء آرائنا في هذه المسألة لكن الإدارة والمسؤولين عن بطولة كأس الدوريات شاهدوا ما حدث وسيتولون تحديد ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله".

وأوضح دوريا "طالما أن وجوده لحماية ميسي وبقية اللاعبين وضمان سلامتهم الجسدية، فلا بأس. لكن إن كان تدخله لأمور أخرى فلن يوافق أحد على ذلك، ومع ذلك فالموضوع ليس بيدي".

وانتهت المباراة بفوز مثير ومتأخر لإنتر ميامي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، وقد ظهر ميسي وهو يحتفل بانفعال شديد في وجه أحد اللاعبين بعد اعتماد هدف الانتصار الذي جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بصناعة من "البرغوث" الأرجنتيني.

ليوووو يحتفل في وجه الخصم بعد اعتمااااد الهدف هذه المباراة برعاية @TheKusamarian pic.twitter.com/MkWYsARK7R — Messi World (@M10GOAT) July 31, 2025

وكانت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم قد قررت -في أبريل/نيسان الماضي- فرض سيطرتها الكاملة على الأمن خلال المباريات، مما أدى إلى منع شويكو من الوجود على الخطوط في حين سُمح له فقط بالوجود في غرف خلع الملابس والمناطق المختلطة.

يُشار إلى أن منافسات كأس الدوريات هي بطولة سنوية تجمع بين أندية أميركا وكندا والمكسيك.