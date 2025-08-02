حادثة مروعة في التشيك.. صاعقة تضرب مراهقين خلال تدريب كرة قدم

شهدت مدينة أوبافا التشيكية حادثة مأساوية عصر الجمعة، بعد أن ضربت صاعقة مجموعة من المراهقين خلال مشاركتهم في حصة تدريبية لكرة القدم، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة، وجرح آخرين بجروح طفيفة.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تشيكية، فإن الصاعقة تسببت في إصابة فتى مراهق بسكتة قلبية وحروق متعددة، مما استدعى تدخل المسعفين بشكل عاجل، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث قبل نقله جوا إلى أحد مستشفيات مدينة أوسترافا.

وصرحت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" (CTK) أن الحالة الصحية للمراهق "حرجة للغاية، لكنها مستقرة حتى الآن"، مشيرة إلى أن 7 مراهقين آخرين وبالغا واحدا أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأكدت السلطات أن الإصابات الأخرى لا تشكل خطرا على الحياة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادثة، وتقييم مدى الالتزام بإجراءات السلامة في الظروف الجوية السيئة.