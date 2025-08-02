رياضة

حادثة مروعة في التشيك.. صاعقة تضرب مراهقين خلال تدريب كرة قدم

مصرع لاعب وإصابة 5 آخرين بصاعقة برق تضرب ملعب كرة قدم بالبيرو بيرو - وكالة سند: وثق مشاهد مصورة تداولتها منصات وحسابات محلية في البيرو، أمس الأحد، لحظة ضرب صاعقة برق لأرضية ملعب "كوتو كوتو"، خلال مباراة كرة قدم للهواة في تشيلكا، أودت بحياة لاعب وإصابة 5 آخرين. وأظهر المقطع سقوط نحو 6 لاعبين على أرض الملعب إثر صاعقة البرق، فيما أكد حساب بيروفي متخصص بالأرصاد الجوية أن الصاعقة ضربت الملعب وقتلت لاعبا على الفور. وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدافع خوسيه هوغو فقد حياته بسبب الصاعقة، فيما أصيب حارس المرمى "خوان تشوكا" وحالته حرجة بالإضافة لـ4 لاعبين آخرين يرقدون في المستشفى، كما أظهرت المشاهد المتداولة أن صاعقة البرق ضربت اللاعبين لحظة خروجهم من أرضية الملعب فور قرار الحكم بتعليق المباراة بسبب الطقس. الرابط: https://www.facebook.com/reel/3734372030151000 المصدر: فيسبوك - المكان: بيرو التاريخ: 3-11-2024 الوسائط: فيديو الجودة: جيدة التحقق من المحتوى: صحيح الملكية الفكرية: مضمن
صورة أرشيفية لصاعقة برق ضربت ملعب كرة قدم في بيرو عام 2024 (مواقع التواصل)
2/8/2025-|آخر تحديث: 16:38 (توقيت مكة)

شهدت مدينة أوبافا التشيكية حادثة مأساوية عصر الجمعة، بعد أن ضربت صاعقة مجموعة من المراهقين خلال مشاركتهم في حصة تدريبية لكرة القدم، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة، وجرح آخرين بجروح طفيفة.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تشيكية، فإن الصاعقة تسببت في إصابة فتى مراهق بسكتة قلبية وحروق متعددة، مما استدعى تدخل المسعفين بشكل عاجل، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث قبل نقله جوا إلى أحد مستشفيات مدينة أوسترافا.

وصرحت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" (CTK) أن الحالة الصحية للمراهق "حرجة للغاية، لكنها مستقرة حتى الآن"، مشيرة إلى أن 7 مراهقين آخرين وبالغا واحدا أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأكدت السلطات أن الإصابات الأخرى لا تشكل خطرا على الحياة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادثة، وتقييم مدى الالتزام بإجراءات السلامة في الظروف الجوية السيئة.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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