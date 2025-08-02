ثاني أقدم ناد هولندي مهدد بالزوال من المشهد الكروي

يواجه نادي فيتيسه أرنهيم الهولندي التاريخي شبح الإغلاق التام، بعد صدور قرار قضائي بسحب رخصته الاحترافية بشكل نهائي.

ويعيش فيتيسه أرنهيم -الذي تأسس عام 1892 وهو ثاني أقدم نادٍ رياضي في هولندا- مشاكل إدارية واقتصادية عديدة تفاقمت أكثر على مدار السنوات الأربع الماضية لتصل به الأمور إلى هذا الانحدار المأساوي.

وأعلنت لجنة الاستئناف الخاصة بمنح التراخيص، التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الجمعة، رفضها الطعن المقدم من النادي بخصوص قرار سحب رخصته الاحترافية.

🚨 OFFICIEL ! Le Vitesse Arnhem perd son appel : c'est la décision prise par la KNVB. Le club va disparaître, lui qui jouait encore en Europe il y a 4 ans. Le Gelredome est désormais inhabité, inerte, quelle tristesse… pic.twitter.com/kLQtI0DlBF — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 1, 2025

وتقدم فيتيسه أرنهيم باستئناف في عام 2024 بعد القرار الأولي، لكنه رغم ذلك تعرّض لخصم 18 نقطة من رصيده وهبط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 35 عاما.

وبرّرت اللجنة قرار خصم النقاط في حينه إلى غياب حساب مصرفي خاص بالنادي، وعدم وجود مدقق حسابات بالإضافة إلى عدم تقديم ميزانية متوازنة.

وبعد عام من المرافعات، قالت لجنة الاستئناف في بيان لها "لم يظهر نادي أرنهيم طوال المدة الماضية الفهم المطلوب لحجم التزاماته من حيث الشفافية وتقديم التقارير، رغم تعهداته المتكررة بتقديم المعلومات بشكل صريح وشفاف وفوري".

ويتعلّق النادي الآن بأمل وحيد من أجل إلغاء القرار الأخير، بعد أن قرّر اللجوء إلى القضاء المدني الهولندي للطعن فيه.

النادي يلجأ للمحكمة المدنية

وأصدر فيتيسه أرنهيم بيانا عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، ومن أهم ما جاء فيه "تم إبلاغنا بأننا خسرنا الاستئناف الذي قدمناه ضد قرار سحب الرخصة الاحترافية، والآن سنتوجه إلى المحكمة المدنية".

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وأضاف "يشعر النادي بالإحباط من هذا القرار لا سيما أنه عمل بكثافة خلال الفترة الماضية على التعافي، والشفافية، وضمان استدامة مستقبله".

وتابع البيان "لقد بذل النادي كل ما في وسعه لإقناع لجنة التراخيص أولا ثم لجنة الاستئناف بعد ذلك، بأن قرار لجنة التراخيص لم يكن صائبا، وأنه لم يأخذ بالاعتبار بما فيه الكفاية كافة الجهود المبذولة داخل النادي لحل الأزمة".

وأوضح "أُبلغنا بالقرار ولم تُتح بعد فرصة دراسة حيثياته، سنقوم بذلك خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت الراهن، من المتوقع أن يعرض فيتيسه قرار لجنة الاستئناف على المحكمة المدنية. وستقوم المحكمة في حال رفع الدعوى بالنظر في ما إذا كان قرار سحب الرخصة قد تم اتخاذه بطريقة دقيقة، معقولة، وعادلة، وما إذا كانت الإجراءات قد اتُّبعت بشكل سليم".

وختم البيان "يعرب نادي فيتيسه عن شكره العميق لكل من قدم له الدعم والمؤازرة خلال هذه الفترة، ويأمل أن يظل محل هذه الثقة والدعم في المستقبل".

الاتحاد الهولندي يأسف

من جهته، أعرب الاتحاد الهولندي عن أسفه لهذا القرار، وقال في بيان له "إن فقدان نادٍ محترف لرخصته يُعد أمرا بالغ الخطورة، ليس فقط بالنسبة للنادي بل أيضا لجماهيره ولكرة القدم الهولندية بأسرها، ندرك أن هذه لحظة عصيبة للغاية بالنسبة لهم".

وأضاف "من المهم التأكيد على أن الأندية بالتعاون مع الاتحاد الهولندي وضعت قواعد تهدف إلى ضمان نزاهة واستمرارية المسابقات، تُراقب من قِبل لجنة التراخيص المستقلة ولجنة الاستئناف الخاصة بالتراخيص، ونحن ندعم هذين الجهازين بشكل كامل رغم أن القرار يُظهر وبشكل مؤلم مدى تأثير عدم التزام أحد الأندية بالمعايير المطلوبة".

وختم بيان الاتحاد الهولندي "الأسابيع المقبلة ستكشف عن ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لنادي فيتيسه. وللنادي الحق في رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء، نتمنى لمشجعيه القوة والثبات خلال هذه المرحلة الصعبة".

يُذكر أن النادي ومنذ تأسيسه فاز بلقب كأس هولندا مرة واحدة موسم 2016-2017، ولقبين في دوري الدرجة الثانية 1976-1977 و1988-1989 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، كما شارك في النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021-2022.