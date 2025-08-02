رياضة

المغرب ضد أنغولا بكأس أمم أفريقيا للمحليين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

منتخب المغرب للمحليين 2025
منتخب المغرب للمحليين (مواقع التواصل)
2/8/2025-|آخر تحديث: 16:55 (توقيت مكة)

يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 بمواجهة نظيره الأنغولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة غدا الأحد 3 أغسطس/آب الجاري على ملعب نيابو ناشيونال في كينيا، وتبدأ الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب (السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد أنغولا بكأس أفريقيا للمحليين

  • beIN SPORTS 6 في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ويمكنتكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى القوية التي تضم منتخبات:

  • أنغولا.
  • كينيا (البلد المضيف).
  • زامبيا.
  • الكونغو الديمقراطية.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق الفوز لتعزيز طموحاتهم بالتتويج باللقب الثالث بالبطولة بعد أن سبق لهم التتويج باللقب مرتين.

المصدر: الجزيرة

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