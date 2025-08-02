المغرب ضد أنغولا بكأس أمم أفريقيا للمحليين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
2/8/2025-|آخر تحديث: 16:55 (توقيت مكة)
يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 بمواجهة نظيره الأنغولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتقام المباراة غدا الأحد 3 أغسطس/آب الجاري على ملعب نيابو ناشيونال في كينيا، وتبدأ الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب (السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).
القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد أنغولا بكأس أفريقيا للمحليين
- beIN SPORTS 6 في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
ويمكنتكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني المحلي قبل مواجهة أنغولا 🇦🇴
The press conference of our National local Team’s coach ahead of the match against Angola #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/OI2BlEpjhp
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 2, 2025
ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى القوية التي تضم منتخبات:
- أنغولا.
- كينيا (البلد المضيف).
- زامبيا.
- الكونغو الديمقراطية.
ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق الفوز لتعزيز طموحاتهم بالتتويج باللقب الثالث بالبطولة بعد أن سبق لهم التتويج باللقب مرتين.
المصدر: الجزيرة