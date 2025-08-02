المغرب ضد أنغولا بكأس أمم أفريقيا للمحليين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 بمواجهة نظيره الأنغولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المباراة غدا الأحد 3 أغسطس/آب الجاري على ملعب نيابو ناشيونال في كينيا، وتبدأ الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب (السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).

القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد أنغولا بكأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

ويمكنتكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني المحلي قبل مواجهة أنغولا 🇦🇴 The press conference of our National local Team’s coach ahead of the match against Angola #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/OI2BlEpjhp — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 2, 2025

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى القوية التي تضم منتخبات:

أنغولا.

كينيا (البلد المضيف).

زامبيا.

الكونغو الديمقراطية.

ويسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق الفوز لتعزيز طموحاتهم بالتتويج باللقب الثالث بالبطولة بعد أن سبق لهم التتويج باللقب مرتين.