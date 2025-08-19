الأميركي أدو.. من المقارنة مع ميسي وبيليه إلى الفشل الذريع

في عالم كرة القدم، هناك مواهب تلمع بسرعة وتصبح محط الأنظار، لكنها قد تواجه تحديات تقلب مجرى مسيرتها المهنية.

فريدي أدو، اللاعب الغاني المولد والموهوب الذي لُقّب بـ"بيليه أميركا" كان واحدا من تلك المواهب التي بشّر بها الجميع بمستقبل باهر، لكنه خيب الآمال والتوقعات ولم يحقق المأمول.

بداية مبكرة لنجم واعد

ظهر فريدي أدو كواحدٌ من ألمع نجوم كرة القدم الأميركية في سن مبكرة، عندما وقع عقده الاحترافي مع نادي دي سي يونايتد بعمر (14 عاما) فقط، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الرياضات الاحترافية في الولايات المتحدة.

وبعد أسبوعين فقط سجّل أدو هدفه الأول، وأنهى موسمه بـ5 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ليساهم بتتويج فريقه بكأس الدوري الأميركي.

كانت موهبة فريدي الفنية استثنائية، وقدمه اليسرى التي وصفها بيليه بـ"السيمفونية الموسيقية" جذبت اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، مما وضعه تحت الأضواء منذ اللحظة الأولى.

الصعود العالمي

الشهرة لم تتوقف عند حدود الولايات المتحدة، ففي كأس العالم للشباب 2005، كان أدو -وليس ليونيل ميسي- المرشح الأكبر للنجومية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على الأرجنتين التي كانت تضم ميسي وسيرجيو أغويرو.

ورغم أن ميسي أكمل البطولة وحقق اللقب، فإن أدو نال فرصة الانضمام للمنتخب الأميركي الأول في يناير/كانون الثاني 2006، وجذب أنظار أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشلسي وريال مدريد. وبالفعل، تدرب مع يونايتد عام 2006، لكن مشكلة تصريح العمل حرمته من اللعب رسميا.

وكان عام 2007 مفصليا بالنسبة لفريدي أدو، حيث تألق في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، مما فتح له باب الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي مقابل مليوني دولار.

نقطة التحول

بعد انتقاله إلى بنفيكا، كانت نقطة تحول مأساوية في مسيرة أدو، حيث عانى من قلة الفرص والتغيرات المتكررة في الجهاز الفني، مما أدى إلى سلسلة من الإعارات غير الناجحة إلى أندية في فرنسا واليونان وتركيا.

وقال أدو "كان أكبر خطأ ارتكبته في مسيرتي هو مغادرة بنفيكا على سبيل الإعارة إلى موناكو. أقولها من أعماق قلبي، كان ذلك أحد تلك القرارات التي لو عاد بي الزمن مرة أخرى، لما اتخذتها".

الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد عانى أدو من إصابات متكررة خاصة في الظهر، إضافة إلى ضعف الانضباط البدني والذهني، مما أثر على مستواه وجعله غير قادر على الاستمرار في المنافسة بأعلى المستويات.

وتنقل أدو بعد ذلك إلى أندية في البرازيل وصربيا وفنلندا والسويد، ولم يستطع استعادة بريقه السابق.

ورغم خيبات الأمل، لم يتخلَ أدو عن حبه لكرة القدم بعد اعتزال اللعب، فاختار أن يتجه إلى التدريب، محاولا أن ينقل تجربته الصعبة ويعلّم الجيل الجديد أن الموهبة وحدها لا تكفي بل تحتاج إلى الالتزام والانضباط.

قصة فريدي أدو هي تحذير واضح لكل لاعب شاب من مخاطر الضغط المبالغ فيه والقرارات الخاطئة، التي قد تحول من نجم واعد إلى مجرد ذكرى مؤلمة في تاريخ كرة القدم.