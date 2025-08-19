هل يعود الإسباني دي خيا إلى حراسة مرمى مانشستر يونايتد؟

فجّر تقرير إنجليزي مفاجأة مدوية عن مركز حراسة مرمى نادي مانشستر يونايتد في بداية الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن إدارة مانشستر يونايتد تُجري اتصالات سرية مع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا، بشأن عودة محتملة لأولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن مانشستر يونايتد تحرّك سريعا لاستعادة دي خيا (34 عاما) بمجرد حصول الإدارة على معلومات تشير إلى أن فيورنتينا سيسمح له بالرحيل مقابل مبلغ مالي "زهيد"، لم يكشف عنه بعد.

وجاءت هذه التطورات بعد أن ترك دي خيا انطباعا جيدا خلال عودته إلى ملعب أولد ترافورد، في مباراة ودية جمعت بين مانشستر يونايتد فريقه السابق وفيورنتينا يوم 9 أغسطس/آب الجاري.

وبحسب "ذا صن" فإن دي خيا قال لجماهير مانشستر يونايتد "قد تتقاطع طرقنا من جديد"، في إشارة منه إلى عودة محتملة إلى الفريق.

David de Gea, a Manchester United legend ❤️ pic.twitter.com/WlWog0YKHO — centredevils. (@centredevils) August 9, 2025

وكان البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد قد أثار الجدل بتصريحاته عن هوية حارس مرمى الفريق في الموسم الجديد.

وأجاب أموريم عن سؤال عن الحارس الأول "الأمر مثل باقي اللاعبين على الجميع أن يكسب مكانه. لن أقول إن أحدهم هو الرقم واحد".

وارتدى دي خيا سابقا قميص مانشستر يونايتد ما بين عامي 2011 و2023، لعب أثناءها 545 مباراة بجميع البطولات واستقبل مرماه 590 هدفا، كما حافظ على نظافة شباكه في 190 مباراة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

كما تُوج بـ8 ألقاب هي الدوري الإنجليزي الممتاز (1)، الدوري الأوروبي (1)، كأس الاتحاد الإنجليزي (1)، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2)، الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (3).

ويُعد دي خيا سابع أكثر لاعب ارتدى قميص مانشستر يونايتد في مباريات رسمية، في تاريخ النادي الإنجليزي وفق "ذا صن".

ورحل دي خيا عن مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه، إضافة إلى وجود خلافات عن بنود عقده الجديد، ليتعاقد النادي مع الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان مقابل 52 مليون يورو.

يُذكر أن دي خيا قضى موسم 2023-2024 بلا ناد، لكنه استعاد شغفه ومستواه بانضمامه إلى فيورنتينا.

وفي مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي موسم 2025-2026، تلقى مانشستر يونايتد خسارة أمام أرسنال بهدف وحيد سجله الإيطالي ريكاردو كالافيوري.