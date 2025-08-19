يوم حلم نيمار بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي

يشعر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بخيبة أمل في ظل تراجع نتائج فريق سانتوس، وقد يفكر في الرحيل نحو دوريات أكثر تنافسية.

عاد البرازيلي إلى نادي طفولته في يناير/كانون الثاني، بعد فترة غير ناجحة مع الهلال، حيث شارك في 7 مباريات فقط منذ انتقاله عام 2023 من باريس سان جيرمان.

كما كان متوقعا، قوبلت عودته إلى كرة القدم البرازيلية بترقب كبير، لكن كما هو الحال في معظم مسيرته، عانى نيمار من الإصابات وغاب عن 5 مباريات متتالية في الدوري بعد إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في أبريل/نيسان الماضي.

ساءت الأمور من سيئ إلى أسوأ بالنسبة للاعب البالغ من العمر 33 عاما يوم الأحد بعد الهزيمة القاسية لسانتوس 6-0 أمام فاسكو دا غاما.

غادر نيمار الملعب باكيا، وأجرى مقابلة غاضبة بعد وقت قصير مما وصفه بالأداء الذي "يخجل منه بشدة".

وفي حديثه للصحافة البرازيلية، قال نيمار "أشعر بخيبة أمل شديدة من لعبتنا. للجماهير الحق في الاحتجاج بشتى الطرق، دون اللجوء إلى العنف الجسدي بالطبع. لكن شتم الناس وإهانتهم اليوم أمر مقبول تماما".

وأضاف "أشعر بخجل شديد، لم أشهد شيئا كهذا في حياتي. أبكي غضبا من كل شيء. للأسف، لا أستطيع المساعدة بأي شكل من الأشكال. كان اليوم مروعا، هذا هو الواقع".

وتشير التقارير إلى أن عقد نيمار مع سانتوس يتضمن بندا يُتيح له الانتقال إلى نادٍ أوروبي دون رسوم انتقال، وهو ما يسعى فنربخشة لاستغلاله.

قبل أيام تحدث المدرب جوزيه مورينيو عن التكهنات التي ترددت حول انتقال نيمار إلى فنربخشة في صفقة ضخمة.

وأعرب المدرب السابق لريال مدريد عن اعتقاده بأن النجم البرازيلي لم يتأثر أبدا بالشائعات حول انتقاله إلى تركيا، على الرغم من التكهنات حول وجود عرض مقدم له.

معجب بكبار البريميرليغ

ولعب نيمار قبل الانتقال إلى الهلال في صيف 2023 بأوروبا على مدار 10 سنوات، منها 4 مواسم بقميص برشلونة الإسباني من 2013 إلى 2017، قبل أن يدافع لـ6 سنوات عن ألوان باريس سان جيرمان الفرنسي.

خلال سنوات ذروته مع برشلونة، ارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

في 2017 تحدث نيمار لصحيفة "ذا صن" وكشف عن الأندية الإنجليزية الأربعة المعجب بها.

وقال نيمار "الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة تُدهشني، أحب أسلوب اللعب والفرق المشاركة. ومن يدري، ربما أرغب في اللعب فيه يوما ما، نعم".

وأضاف "أنا معجب بمانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال وليفربول، هذه هي الفرق التي تُنافس دائما. ثم لدينا مدربون رفيعو المستوى مثل مورينيو وغوارديولا. هؤلاء مدربون يتمنى أي لاعب العمل معهم".

في يونيو/حزيران 2024 أوصى البرازيلي جيلبرتو سيلفا، لاعب أرسنال السابق، إدارة الغانرز بضم مواطنه "أود أن أرى نيمار في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، سيكون أمرا مثيرا للاهتمام بالتأكيد".

وواصل "سيجلب الكثير من الفرح للجماهير ويجعل المنافسة أكثر خصوصية.. عندما تنظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تريد أن ترى أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف سيلفا "دعونا نرى.. ليس من المستحيل أن ينضم إلى أرسنال، ولِم لا؟".