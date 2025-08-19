مورينيو يعترف بفضل ميسي في تطوير خبراته التدريبية

اعترف المدرب المخضرم جوزيه مورينيو أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هو اللاعب الذي ساعده على التطور.

واجه مدرب فنربخشة التركي نجم إنتر ميامي الأميركي مرات عديدة خلال مسيرته، وأقر في مقابلة مع "سبورتي نت" بأنه ساهم في تطوره كمدرب.

وقال "كان ميسي يجبرني على التفكير كثيرا في كل مرة كنت ألعب ضده".

اضطر "سبيشل ون" إلى محاولة إيجاد طرق لإيقاف ميسي وبرشلونة خصوصا خلال فترة تدريبه لريال مدريد في الدوري الإسباني.

وأوضح أن مواجهاته مع النجم الأرجنتيني، خلال فتراته مع ريال مدريد وتشلسي وإنتر ميلان، كانت تتطلب ابتكار خطط تكتيكية معقدة لمحاولة الحد من خطورته، وهو ما ساعد في صقل خبراته التدريبية.

أفضل لاعب

لكن مورينيو لم يستسغ السؤال عن رأيه في الجدل الدائر حول أفضل لاعب في التاريخ.

وقال "أعتقد أن هذا غير عادل، وعندما أسمع أحدا يقول ذلك، أشعر بشيء لا يعجبني. الجيل الشاب يعرف، لكنه لا يعرف بيليه أو أوزيبيو أو فرانز بيكنباور بشكل عميق، ثم يقارن كرة القدم في عصرهم بكرة القدم اليوم وظروفها.. هناك حتى بعض التفاصيل المضحكة قليلا. قبل 40 عاما، عندما كانت تمطر، كان وزن الكرة 10 كيلوغرامات، أما الآن فهي تطير".

يحاول مورينيو حاليا ضمان مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 مع فنربخشة الذي يواجه الفريق التركي بنفيكا في مباراة الذهاب من الدور الفاصل يوم الأربعاء.

كما أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أنه لا يرى نفسه يقود أي منتخب قبل تدريب منتخب بلاده البرتغال، مشيرا إلى أن حلمه هو الظهور في كأس العالم كمدير فني للمنتخب الوطني.