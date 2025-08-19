مباراة الأهلي ضد القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة

بعد أن ضمن النصر مكانه في نهائي السوبر السعودي بفوزه على الاتحاد 2-1 الثلاثاء في قبل النهائي، سيتحدد الطرف الثاني للمشهد الختامي الأربعاء.

ويلتقي الأهلي مع القادسية في نصف النهائي السوبر الذي تستضيفه هونغ كونغ خلال الفترة من 19إلى 23 أغسطس/آب الجاري.

موعد مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي

تقام المباراة الأربعاء 20 أغسطس/آب 2025 على ملعب هونغ كونغ، وتنطلق الساعة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد الأهلي في السوبر السعودي

قنوات ثمانية الرياضية الناقل الحصري لمباريات السوبر والدوري السعوديين.

ويخوض القادسية كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بينما شارك الأهلي في مناسبتين سابقتين وتوج باللقب على حساب الهلال عام 2016.

واستعد الفريقان جيدا لهذه البطولة وانطلاق الموسم الجديد، حيث أقام القادسية معسكرا خارجيا على 3 مراحل في هولندا وإسبانيا وإنجلترا، لعب خلاله 4 مباريات، فخسر الأولى وتعادل في الثلاث الأخرى.

ومن جهته، أقام الأهلي، المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، معسكرا على 3 مراحل في النمسا وإيطاليا وإسبانيا وخاض 5 مباريات ودية، ففاز في اثنتين وتعادل في مثلهما مقابل خسارة وحيدة، قبل العودة إلى جدة لخوض لقاء ودي آخر فاز به على الرياض 4-2.

وحافظ كل فريق على جهازه الفني للموسم الثالث على التوالي، حيث يقود القادسية مدربه الإسباني خوسيه ميغيل غونزاليس، بينما يشرف على الأهلي المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وعلى مستوى الاستقطابات، أبرم القادسية 7 صفقات تمثلت في التعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماتيو ريتيغي والغاني كريستوفر بونسو باه إلى جانب عبد الله السالم ومحمد الثاني ومشاري سنيور وياسر الشهراني وأخيرا نجم المنتخب السعودي مصعب الجوير.

أما الأهلي، فتعاقد مع 4 لاعبين هم الفرنسي إنزو ميلو إلى جانب عبد الإله الخيبري ومحمد عبدالرحمن وصالح أبو الشامات.

نخبة من النجوم

ويضم الفريقان نخبة من النجوم، منهم الإسباني ناتشو والأرجنتيني إيزي فرنانديز والأوروغواياني غاستون ألفاريز ومواطنه ناهيتان نانديس والمكسيكي خوليان كينيونيس في القادسية، والحارس السنغالي إدوار مندي والبرازيلي رودجر إيبانيز ومواطنه ويندرسون غالينو، والعاجي فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني في الأهلي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد القادسية

ميندي، الخيبري، إيبانيز، ديميرال، مجرشي، كيسييه، الجهني، محرز، ميلوت، جالينو، توني.

تشكيلة القادسية المتوقعة ضد الأهلي

كاستيليس، ألفاريز، ناتشو، أبو الشامات، ذكري، فيرنانديز، بويرتاس، نانديز، الجوير، كينينونيس، ريتيجي.