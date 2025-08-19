ليس ميسي أو رونالدو.. الإيطالي نيستا يكشف أصعب مهاجم واجهه

استبعد المدافع الإيطالي المعتزل أليساندرو نيستا لاعب ميلان السابق اسم الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عندما سُئل عن أصعب مهاجم واجهه خلال مسيرته الكروية.

اللافت أن نيستا لعب ضد ميسي ورونالدو في السنوات الأخيرة قبل اعتزاله، ومع ذلك يؤمن بأن هناك لاعبا آخر عانى أمامه أكثر منهما، وهو البرازيلي رونالدو نازاريو الشهير بـ"الظاهرة".

وسُئل نيستا عمّا إذا كان سيتمكّن من إيقاف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي يُعد حاليا واحدا من أفضل المهاجمين الصريحين في العالم، فأجاب بأن خبرته ستساعده على الحد من خطورته لأنه واجه "وحوشا" خلال مسيرته الكروية مثل رونالدو وميسي وكريستيانو.

وقال نيستا "إيقاف هالاند؟ نعم أستطيع اللعب ضده لأنني واجهت رونالدو البرازيلي. هالاند ممتاز لكن رونالدو كان شيئا مختلفا. لعبت ضد ميسي وضد كريستيانو، لكن الظاهرة بالنسبة لي كان مختلفا".

وأضاف "رونالدو نازاريو كان أصعب خصم واجهته، هو الأفضل. لقد واجهت ميسي وكريستيانو وأنا في سن الـ38 وكنت قريبا من الاعتزال".

وتابع نيستا "معهما يمكنك أن تنافس قليلا. لكن رونالدو واجهته مع إنتر ميلان عندما كنت في الـ22، كان ذلك في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي بباريس. خسرنا وجلست في غرفة الملابس وقلت لنفسي لم يكن بإمكاني أن أفعل شيئا أفضل".

يُذكر أن المباراة المذكورة أقيمت يوم 6 مايو/أيار 1998 في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الاسم القديم للدوري الأوروبي) وفيها فاز إنتر ميلان بقيادة رونالدو على لاتسيو بثلاثية نظيفة، وفيها سجل "الظاهرة" الهدف الثالث بطريقة رائعة للغاية.

وزاد "إنه (الظاهرة) أقوى لاعب رأيته في حياتي، لأول مرة أشعر بأنني غير قادر على إيقاف هذا الشخص، كان يمتلك المهارة، القوة، كان لاعبا خارقا".

وأتم نيستا "فعلا هو ظاهرة، هو لاعب استثنائي، هو اللاعب رقم واحد".