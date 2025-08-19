لماذا قرر أنشيلوتي عدم دعوة فينيسيوس لمباريات البرازيل المقبلة؟

لم يُدرج المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللاعب فينيسيوس جونيور في قائمة منتخب البرازيل التمهيدية للمباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026، ولن يكون جناح ريال مدريد حاضرا في مباراتي تشيلي وبوليفيا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأفادت صحيفة غلوبو أن جناح ريال مدريد لم يُدرج في القائمة الأولية التي وضعها المدرب الإيطالي وأرسلها إلى الأندية المعنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

في آخر ظهور دولي له، كان فينيسيوس جونيور حاسما، حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة ضد باراغواي في 11 يونيو/حزيران الماضي بساو باولو (1-0).

وهزّ اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما، الشباك قبل نهاية الشوط الأول بقليل بتمريرة من ماتيوس كونيا، وبفضل هذا الفوز، ضمنت البرازيل رسميا تأهلها إلى كأس العالم 2026، التي ستُقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مباراة على ارتفاعات عالية في بوليفيا

لكن ضد الباراغواي، تلقى "فيني" بطاقة صفراء أخرى، ما أدى إلى إيقافه مباراة واحدة، وبالتالي لن يكون اللاعب متاحا لمواجهة تشيلي في 4 سبتمبر/أيلول المقبل على ملعب ماراكانا.

مع ذلك، قد يشارك في الرحلة إلى بوليفيا في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، لكن كارلو أنشيلوتي قرر إراحته لهذه المباراة المقررة في إل أتلو، وهي بلدة تقع على ارتفاع يقارب 4150 مترا فوق مستوى سطح البحر، في قلب سلسلة جبال الأنديز.

وأفادت التقارير أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح للبرازيليين الذين يلعبون في أوروبا بعدم المشاركة في المباراة المقامة على مرتفعات ألتيبلانو، حيث يُصعّب نقص الأكسجين الجهد المبذول، وقد سهّل تأهل السيليساو إلى كأس العالم المقبلة هذا القرار.

في الموسم الماضي، شارك فينيسيوس جونيور في 60 مباراة بين ريال مدريد والمنتخب الوطني، ويأمل جهاز السيليساو أن يُتيح لهم هذا الجمود في معسكر التدريب خلال سبتمبر/أيلول استعادة نشاطهم قليلا، ليتمكنوا من العودة خلال بضعة أشهر.