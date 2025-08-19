فيديو.. سقوط فالفيردي في بيته يثير مخاوف جماهير ريال مدريد

أثار الأورغواياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد قلق جماهير فريقه قبل ساعات من مباراة "الميرنغي" ضد أوساسونا اليوم في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026.

وظهر فالفيردي (27 عاما) في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقد سقط على الأرض في منزله أثناء لعبه كرة القدم مع ابنه الصغير.

وبحسب المقطع الذي نشره حساب صحيفة "ماركا" على منصة إكس، حاول فالفيردي تسديد كرة مررها له طفله، لكنه انزلق ليقع على الأرض ممسكا بظهره وبالعضلة الخلفية.

وتسبّب هذا المشهد بحالة من القلق بين جماهير النادي الملكي، التي يستعد فريقها لبدء الموسم الجديد في ظل معاناته من عدة غيابات، لكن مينا بونينو زوجة فالفيردي بددت هذه المخاوف وهدّأت من روع الجماهير سريعا، بعدما كشفت حقيقة هذه اللقطة.

ونشرت بونينو هذا المقطع عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ووصفت المشهد بأنه عبارة عن روح دعابة فقط.

ويُعتبر فالفيردي من العناصر والأعمدة الرئيسية في ريال مدريد، خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبه مع الفريق في الموسم الماضي، إذ اعتمد عليه المدرب السابق كارلو أنشيلوتي في عدة مراكز مختلفة.

وشارك فالفيردي مع ريال مدريد بالموسم الماضي في 65 مباراة بجميع البطولات بواقع 5556 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفا وقدم لزملائه 5 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وفي موسم 2024-2025، اكتفى فالفيردي وفريقه بالتتويج بلقبين فقط هما كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا، وكأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال" بعد الفوز بالنهائي في قطر على باتشوكا المكسيكي 3-0، لكن الفريق لم يحقق أي لقب كبير.

وعليه يسعى ريال مدريد لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، من خلال انطلاقة قوية في أولى مباريات الليغا، عندما يستضيف نظيره أوساسونا الليلة على ملعب سانتياغو برنابيو عند الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.