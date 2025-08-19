رقم سلبي في افتتاح الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 10 سنوات

شهدت انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم 2025-2026 بداية هجومية هي الأضعف في جولة افتتاحية من البطولة، منذ عقد تقريبا.

ونجحت أندية "الليغ 1" في هز شباك المنافسين 17 مرة فقط خلال 9 مباريات من الجولة الأولى، بمعدل 1.9 هدف في المباراة الواحدة.

وأوضحت شبكة "أوبتا" المتخصصة في بيانات اللاعبين والفرق أن هذه الحصيلة التهديفية هي الأضعف في جولة افتتاحية من الدوري الفرنسي منذ موسم 2015-2016.

1.9 – 17 buts ont été inscrits sur les 9 matches de cette première journée de Ligue 1 2025/26, soit 1.9 par rencontre, le plus faible ratio depuis 2015/16 (1.7). Rodage. pic.twitter.com/OVCPziNhkq — OptaJean (@OptaJean) August 17, 2025

ودشّن باريس سان جيرمان بطل الموسم الفائت حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق فوز شاق على مضيفه نانت بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي فيتينيا في المباراة التي جرت على ملعب دي لا بوغوار يوم الأحد الماضي في ختام الجولة الأولى.

اللافت أن النتيجة المذكورة (1-0) تكرّرت في 5 مباريات أخرى، بينما انتهت مباراة سابعة بفوز موناكو على لوهافر 3-1، وهو أكبر فوز في الجولة الافتتاحية من البطولة هذا الموسم.

أما أكثر مباراة غزارة من حيث الحصيلة التهديفية، فكانت تلك التي جمعت بين فريقي ستاد بريست وليل وشهدت تسجيل 6 أهداف، بواقع 3 في كل شبكة.

وفي ما يأتي نتائج جميع مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026:

رين 1-0 أولمبيك مارسيليا.

لانس 0-1 أولمبيك ليون.

موناكو 3-1 لوهافر.

نيس 0-1 تولوز.

بريست 3-3 ليل.

أنجيه 1-0 باريس إف سي.

أوكسير 1-0 لوريان.

ميتز 0-1 ستراسبورغ.

نانت 0-1 باريس سان جيرمان.

وكانت الجولة الافتتاحية في الدوري الفرنسي من موسم 2015-2016 قد شهدت تسجيل 17 هدفا، لكن البطولة كانت تضم 20 فريقا في ذلك الوقت.

وبلغ معدل التهديف في تلك الجولة 1.7 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل أقل حتى من بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وأشارت شبكة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن تلك النسخة لم تكن باهتة في ما يتعلق بالمنافسة على المراكز الأوروبية، خاصة أن باريس سان جيرمان حصد اللقب حينها بعدما أنهى الموسم برصيد 96 نقطة، في حين حلّ ليون وموناكو في المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 65 نقطة لكل منهما.