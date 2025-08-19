باندياني مهاجم أوساسونا السابق يصف رونالدو بـ"المتعجرف"

وجّه الأورغواياني والتر باندياني مهاجم أوساسونا السابق انتقادا لاذعا لشخصية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، ووصفه بأنه "متعجرف".

واستعاد باندياني (49 عاما) خلال مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية ذكريات شجار وقع بينه وبين رونالدو قبل أكثر من عقد، خلال إحدى المباريات بين أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال باندياني عن النجم البرتغالي "الجماهير كانت تستفزه فشعر بالغضب ثم دفع زميلي كامونيا وهو ما أجبرني على التدخل، فسألني من أكون؟ وكم أتقاضى؟".

وأضاف "امتدت المشادة بيني وبين رونالدو في النفق المؤدي لغرف الملابس وتدخل سيرجيو راموس. لم تعجبني شخصيته، فقد كان متعجرفا".

وأتم باندياني: "كمهاجم كان مذهلا لكن سلوكه لم يكن جيدا. ثم خرج مورينيو (جوزيه) ليقول إنني أبحث عن الشهرة المجانية وأنا كنت ألعب في الليغا منذ 11 عاما. كان الأمر مزعجا للغاية".

وأجرى باندياني هذه المقابلة قبل ساعات من مباراة ريال مدريد وأوساسونا المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى مباراة أوساسونا وريال مدريد التي جرت على ملعب إل سادار يوم 30 يناير/كانون الثاني 2011 ضمن الجولة 21 من الليغا لموسم 2010-2011، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف وحيد سجله خافيير كاموناس غاليغو في الدقيقة 63.

وبعد نهاية تلك المباراة وقعت مشادة بين رونالدو وباندياني، كما اشتكى النجم البرتغالي من "الأجواء السيئة" لملعب إل سادار وفق رأيه.

وقال رونالدو بعد تلك المباراة "الأجواء كانت فظيعة، لقد بدا الأمر وكأنه معركة. على المسؤولين أن يروا ما حدث اليوم، فهذا ليس جيدا لا للمتعة ولا للأطفال الذين يستمتعون بكرة القدم"، في إشارة منه إلى الأدوات الصلبة التي رمتها جماهير أوساسونا على أرضية الملعب.

إعلان

وطالب رونالدو حينها بفرض غرامات على مثل هذه التصرفات وقال "أنا أكره ذلك، إنه أمر غير مقبول".

يُذكر أن باندياني لعب لأوساسونا 4 مواسم في الفترة ما بين عامي 2007 إلى 2011، خاض خلالها 103 مباريات بجميع البطولات سجل فيها 31 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وخلال مسيرته في الملاعب الإسبانية تُوج باندياني بكأس الملك 3 مرات (اثنتين مع ديبورتيفو لاكورونيا وواحدة مع إسبانيول)، بالإضافة إلى لقبين في السوبر مع لاكورونيا أيضا.