المصري سام مرسي يلمح إلى تخلي إيبسويتش الإنجليزي عنه "لأسباب سياسية"

ألمح الدولي المصري سام مرسي، مدافع فريق الكويت الكويتي، إلى أن إيبسويتش تاون الإنجليزي -ناديه السابق- قد تخلّى عنه لأسباب سياسية.

وانضم مرسي (33 عاما) إلى صفوف الكويت أواخر شهر يوليو/تموز الماضي قادما من إيبسويتش تاون الذي ينافس حاليا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ونشر مرسي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قال فيها "الوجه القبيح لكرة القدم. حين لا يعود النادي يريدك سواء لأسباب تتعلق بالمستوى أو لأسباب سياسية، فإنه سيفعل أي شيء لإخراجك من الفريق".

The ugly side of football. When a club no longer wants you, whether it be performance based or political based they will do what ever it takes to get you out the club. Name off locker, train with the under 21s, completely discarded. Manager and staff no longer even recognising… — Sam Morsy (@sammorsy08) August 15, 2025

وأوضح "يفعل ذلك بمسح اسمك من غرفة الملابس، أو يجبرك على التدرب مع فريق تحت 21 عاما وتُهمّش تماما. المدرب والجهاز الفني لا يعترفون بوجودك حتى".

تغريدة مرسي جاءت في سياق انتقاده لإدارة إيبسويتش تاون، بسبب الطريقة التي تعامل فيها النادي مع اللاعب أوماري هاتشينسون، قبل انتقاله الوشيك إلى نوتنغهام فورست، لكنها حملت إشارات بشأن سبب رحيله هو عن النادي سابقا.

وتميّز مرسي بمواقفه ضد الترويج للمثلية الجنسية ودعمه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وهو ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن ناديه الإنجليزي استغنى عن خدماته كنوع من العقاب بسبب تلك المواقف.

وأصر مرسي على عدم ارتداء شارة القيادة الملونة بألوان علم قوس قزح مخالفا توجيهات رابطة الدوري الإنجليزي لقادة فرق البريميرليغ في الجولة الـ13 من الموسم الماضي، وارتدى شارة القيادة العادية في المباراة ضد نوتنغهام فورست التي انتهت بفوز الأخير 1-0.

وكان لمرسي العديد من المواقف التي أدان من خلالها حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الوقت نفسه انتقد مرسي الطريقة التي أدار فيها النادي الإنجليزي أزمة زميله السابق أوماري هاتشينسون، قبل انتقاله إلى نوتنغهام فورست.

وأضاف مرسي "لذلك عندما يقترب اللاعبون من الحصول على فرصة انتقالات جيدة، ويشعرون أن قيمتهم قوبلت بالتقدير المناسب، يصبح لهم وللوكلاء موقف قوي. في كل هذا لا يوجد صواب أو خطأ مطلق".

وتابع "الشاب أوماري والنادي قدما الكثير لبعضهما بعضا. ومن دون الخوض في التفاصيل، كان ينبغي أن تكون المرحلة الانتقالية أكثر سلاسة، بحيث يشعر كل من اللاعب والنادي بالرضا".

كما طالب مرسي جماهير إيبسويتش تاون بعدم نسيان ما قدّمه اللاعب للفريق بقوله "كان أوماري لاعبا محوريا في تحقيق الصعود للدوري الممتاز، وزميلا رائعا، ومصدر ربح جيد للنادي. آمل ألا تُنسى إسهاماته من قِبَل جماهير إبسويتش تاون".

وفي تغريدة لاحقة، أكد مرسي أنه يتوقع من ناديه السابق أن يعيد استثمار الأموال التي سيجنيها من بيع هاتشينسون لتعزيز قائمة الفريق.

وختم المدافع المصري "على أي حال يا أصدقاء، سيعيد النادي الاستثمار بقوة الآن. وسيعود شعور التفاؤل مباشرة خاصة في ظل التخطيط للعودة للدوري الممتاز من جديد".