أميركا ترحّل بطل ملاكمة سابق بسبب "عصابات المخدرات"

احتُجز البطل السابق في الملاكمة خوليو سيزار تشافيز جونيور في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة بسبب اتهامات تتعلق بعصابات المخدرات، وفقا لما أعلنته السلطات المكسيكية.

وسُلّم تشافيز جونيور، نجل أسطورة الملاكمة خوليو سيزار تشافيز، الاثنين، قبل أن يتم نقله إلى سجن في مدينة سونورا شمال غربي البلاد، وفقا للمعلومات الواردة في سجل الاحتجاز الوطني بالبلاد.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم للصحفيين "لقد تم ترحيله"، مضيفة أن هناك مذكرة اعتقال صادرة بحقه في المكسيك.

وأوقفت السلطات الأميركية تشافيز في يوليو/تموز لتواجده في البلاد بصورة غير شرعية.

كما عزت إيقافه إلى كونه مطلوبا في المكسيك بسبب علاقاته المزعومة مع كارتل "سينالوا"، وهي واحدة من 6 مجموعات مكسيكية لتهريب المخدرات صنفتها الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية.

ويأتي تسليمه في الوقت الذي يشن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة واسعة ضد المهاجرين كجزء من وعوده بترحيل ملايين الأشخاص.

مسيرة تشافيز

برز تشافيز جونيور سابقا كملاكم من الطراز الرفيع، حيث فاز باللقب العالمي للوزن المتوسط في عام 2011، ودافع عن لقبه بنجاح 3 مرات.

إلا أن مسيرته تخللتها سلسلة إيقافات وغرامات على خلفية المنشطات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، إن تشافيز دخل البلاد بشكل قانوني في عام 2023 بتأشيرة سياحية صالحة حتى فبراير/شباط 2024.

تقدم في أبريل/نيسان من العام الماضي بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بناء على زواجه من مواطنة أميركية "مرتبطة بكارتل سينالوا من خلال علاقة سابقة مع نجل زعيم الكارتل ذات السمعة السيئة".

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أنه بالإضافة إلى مذكرة التوقيف القائمة في المكسيك، فإن تشافيز لديه إدانات جنائية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تهم تتعلق بالأسلحة عام 2024 في لوس أنجلوس.