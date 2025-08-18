كوناتي مدافع ليفربول يقترب من ريال مدريد

يقترب الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي خطوة أخرى من الرحيل عن ناديه والانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ليفربول تعاقد يوم الجمعة الماضي مع قلب الدفاع الشاب جيوفاني ليوني من بارما الإيطالي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، وذلك في خطوة استباقية للخروج المحتمل لكوناتي.

وقالت الصحيفة إن ليفربول "يحتفظ أيضا بخيار التعاقد مع مارك غيهي من كريستال بالاس، وهما لاعبان يمثلان الحاضر والمستقبل للريدز، في خطة لمرحلة ما بعد كوناتي".

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في يونيو/حزيران 2026، واسمه حاضر بقوة على طاولة ريال مدريد الذي ترك مكانا شاغرا لصفقة محتملة خلال "الميركاتو" الحالي، بعد قيد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو مع فريق الشباب "الكاستيا".

وتسعى إدارة ليفربول لتجنّب سيناريو خروج ترينت ألكسندر أرنولد المجاني قبل أشهر إلى ريال مدريد، لذا لن تمانع بيع كوناتي إذا أصر على عدم التجديد.

ويتقاضى كوناتي حاليا راتبا أسبوعيا يصل إلى 81 ألف يورو أسبوعيا، وقد اشترط زيادة راتبه إلى 230 ألفا أسبوعيا من أجل التجديد، وهي مطالب يرفضها ليفربول.

على الجانب الآخر، لا يُستبعد أن يستغل ريال مدريد هذه الظروف ويقدّم عرضا خلال الأيام المتبقية من الانتقالات الصيفية، ويخطط لدفع 20 أو 25 مليون يورو فقط على اعتبار أن عقد كوناتي مع ليفربول ينتهي بعد عام واحد فقط.

ولا يزال أمام ريال مدريد 17 يوما على إغلاق السوق، وفيه سيبقى الباب مفتوحا لإمكانية ضم كوناتي (26 عاما) في أي لحظة، في وقت يطالب فيه بطل الدوري الإنجليزي بمبلغ 46 مليون يورو (40 مليون جنيه إسترليني) من أجل التخلي عن مدافعه الفرنسي.

وترى "آس" أن انطلاق منافسات الموسم الجديد والمباريات الأولى قد تكشف عن احتياجات ملحّة تدفع إلى تسريع الصفقات وحسم القرارات.

يُذكر أن كوناتي شارك في مباراة ليفربول الأولى في الموسم الجديد من البريميرليغ 2025-2026 ضد بورنموث يوم الجمعة الماضي على ملعب أنفيلد، والتي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 4-2.

وانضم كوناتي إلى ليفربول صيف عام 2021 قادما من لايبزيغ الألماني في صفقة بلغت 40 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب 134 مباراة بجميع البطولات بما فيها مواجهة برونموث الأخيرة، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتوج كوناتي مع ليفربول بـ5 ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز (1)، كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" (1)، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2)، كأس الاتحاد الإنجليزي (1).