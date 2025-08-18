كارلوس ماتشادو.. ملاكم بذراع واحدة

يمثل الملاكم الأرجنتيني كارلوس ماتشادو بطل رياضة المواي تاي مثالا صارخا لقوة العزيمة والتحدي بعد أن تغلب على إعاقته.

في سن الثانية، شُخِّص كارلوس ماتشادو بورم سرطاني تحت إبطه، وخضع لـ9 عمليات جراحية على مدار عام ونصف، لكنه ظل يعاود الظهور، فقرر الأطباء بتر ذراعه.

في صالة الألعاب الرياضية، وتحديدًا في فنون القتال، وجد كارلوس ماتشادو عالمه الخاص حيث لم يُعامل بشكل مختلف، على الرغم من أن الأمر كان صادما في البداية لمدربه عندما بدأ تدريبه.

تايلاند فتحت له ذراعيها

سافر كارلوس ماتشادو لمدة أربعة أشهر للتدريب والقتال في تايلند، حيث فاز بنزالين، مما دفع صالة ألعاب رياضية في سويسرا إلى الاتصال به للتدريب والمنافسة والتدريس في أوروبا، حيث يقضي نحو 6 أشهر سنويا في منافسات منظمة المواي تاي العالمية، حيث تُوِّج بطلًا في اللعبة.