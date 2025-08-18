فابيو حارس برازيلي يسجل رقما قياسيا في كرة القدم

يقترب فابيو حارس مرمى فلومينينسي البرازيلي من تحطيم رقم قياسي ظل لسنوات بحوزة أسطورة حراسة المرمى الإنجليزية بيتر شيلتون كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كرة القدم.

وشارك لاعب فلومينينسي أساسيا اليوم الأحد في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1 على فورتاليزا، ليخوض مباراته الاحترافية الـ 1390 ويعادل فابيو رقم الحارس شيلتون.

ووجّه النادي عبر منصة أكس تحية إلى حارسه "1390 مرة، يا أسطورة".

وقال فابيو البالغ 44 عاما بعد المباراة "يجب أن أشكر كل من هم جزء من حياتي: والدي، والدتي، أخواتي، أصدقائي، زوجتي. أحاول أن أكون إنسانا صالحا. الأهم هو أن أساعد زملائي. أنا ممتن، لكن من دون الله، ما كان أي من هذا ليحدث".

Privilégio ter Fábio Maciel por aqui. 1390 vezes, ídolo. pic.twitter.com/XAuMbhsdS6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 16, 2025

يرتبط فابيو بعقدٍ يمتد حتى ديسمبر/كانون الأول 2026 مع فلومينينسي، وقد يُصبح حامل هذا الرقم القياسي الوحيد اعتبارا من يوم الثلاثاء إذا شارك في مباراة إياب دور الـ 16 من بطولة كوبا سود أمريكانا ضدّ أميركا دي كالي الكولومبي.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أنه من الممكن أن يكون هو أصلا صاحب الرقم الأعلى حاليا، فبينما ذكر كتاب غينيس للأرقام القياسية أن شيلتون خاض 1390 مباراة، كتب شيلتون على حسابه في "إكس" أن العدد هو 1387 فقط.

خاض فابيو، الذي قضى مسيرته في البرازيل، أول مباراة احترافية في مسيرته عام 1997، في السنة عينها التي اعتزل فيها شيلتون.

وبعد موسم مع يونيون بانديرانتي لعب لأتلتيكو باراناينسي (1998-2000)، ثم فاسكو دا غاما (2000-2004) قبل أن ينتقل إلى كروزيرو الذي فاز معه بلقبين في الدوري البرازيلي، وخاض معه 960 مباراة، قبل أن يضيف 218 مباراة إلى رصيده مع فلومينينسي، الذي انضم إليه عام 2022 ليُواصل مسيرته الأسطورية.