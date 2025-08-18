سبب إلغاء هدف إيزي لاعب كريستال بالاس أمام تشلسي

شهدت مباراة تشلسي وكريستال بالاس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حالة تحكيمية غير مسبوقة.

وانتهت المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في لندن بالتعادل السلبي، رغم تسجيل كريستال بالاس هدفا ألغاه الحكم بدعوى ارتكاب مخالفة نادرة.

ونفّذ إيبرتي إيزي لاعب كريستال بالاس ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13، إذ سدد كرة صاروخية تجاوزت الحائط الدفاعي واستقرت في شباك حارس تشلسي روبرت سانشيز.

لكن حكم الساحة دارين إنغلاند ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار" وسط ذهول لاعبي الضيوف.

وأُلغي الهدف بدعوى أن مارك غيهي مدافع كريستال بالاس لم يلتزم بالمسافة القانونية الفاصلة عن الحائط الدفاعي الذي شكّله لاعبو تشلسي، وهو أمر منصوص عليه في لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتنص المادة 13 من اللوائح الإنجليزية على التالي "عندما يشكّل 3 لاعبين أو أكثر من الفريق المدافع حائطا دفاعيا، يجب على جميع لاعبي الفريق المهاجم أن يبتعدوا عنه بمسافة لا تقل عن متر واحد (ياردة واحدة)".

ولأن غيهي كان أقرب من المسافة المقررة قبل تحرّك الكرة، فقد اعتُبر الموقف مخالفة لذا جاء تدخل الفيديو المساعد الذي كان قرارا صحيحا.

وأصدرت رابطة البريميرليغ بيانا عبر منصة إكس جاء فيه "بعد مراجعة اللقطة بواسطة الفار، تبيّن أن اللاعب الضيف رقم 6 كان على بُعد أقل من متر واحد من الحائط الدفاعي لحظة تسديد الكرة. لذلك يُحتسب خطأ ويمنح الفريق الآخر ركلة حرة غير مباشرة ويُلغى الهدف".

حالة مشابهة وقرار مختلف

في الأثناء، شهدت مباراة إسبانيول وضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني حالة مشابهة تماما، لكن اللافت أن الحكم احتسب الهدف لمصلحة أتلتيكو مدريد.

وسجل جوليان ألفاريز هدفا لأتلتيكو مدريد في مرمى إسبانيول من ركلة حرة مباشرة، في ظل وجود زميليه تياغو ألمادا وجوني كاردوزو بالقرب من الحائط البشري لأصحاب الأرض.

وعلّقت صحيفة "ماركا" على اللقطة بالقول "هذه المرة كان القرار مختلفا، إذ احتُسب الهدف بينما تشير لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب إلى وجود مخالفة قائمة أيضا، مما يعني أن هدف أتلتيكو مدريد كان ينبغي أن يُلغى".

يُذكر إن إسبانيول تمّكن في النهاية من قلب تأخره بهذا الهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1.