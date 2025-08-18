ريال مدريد ضد أوساسونا بالدوري الإسباني.. التشكيلتان والموعد والقنوات الناقلة

يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام ضيفه أوساسونا، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الأولى لليغا.

ريال مدريد وأوساسونا.. بداية نارية للموسم الجديد

يدخل ريال مدريد المباراة بعد أن خاض مواجهة ودية وحيدة عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث تغلب على تيرول إنسبروك النمساوي برباعية نظيفة، في اختبار منح لاعبيه دفعة معنوية قبل انطلاق الليغا.

وفي المقابل، يأمل أوساسونا تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأنه خطف تعادلاً ثميناً من البرنابيو في آخر زيارة له، مما يجعله يتطلع لتكرار المفاجأة أمام العملاق المدريدي.

موعد مباراة أوساسونا ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني 2025-2026

تقام المباراة غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، وتنطلق صفارة البداية في المواعيد التالية:

22:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر

23:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإسباني حصريًا في المنطقة العربية لموسم 2025-2026، وقد خصصت قناة:

beIN Sports HD 3 (تعليق عصام الشوالي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألكسندر أرنولد – دين هويسين – إيدير ميليتاو – كاريراس

الوسط: أردا غولر – تشواميني – فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس – كيليان مبابي – إبراهيم دياز

التشكيل المتوقع لأوساسونا