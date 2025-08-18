مواجهة نارية بين النصر والاتحاد.. السوبر السعودي ينطلق في هونغ كونغ

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات النسخة الـ12 من كأس السوبر السعودي لكرة القدم، والتي تحتضنها هونغ كونغ لأول مرة في تاريخ البطولة بمشاركة 4 أندية هي النصر والاتحاد والأهلي والقادسية، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس/آب الجاري.

جدول مباريات السوبر السعودي

نصف النهائي الأول: النصر × الاتحاد (الثلاثاء 19 أغسطس/آب)

نصف النهائي الثاني: الأهلي × القادسية (الأربعاء 20 أغسطس/آب)

النهائي: (السبت 23 أغسطس/آب)

قمة مبكرة بين النصر والاتحاد

ويفتتح النصر المتوج باللقب مرتين مشواره في نصف النهائي بمواجهة غريمه الاتحاد، في لقاء مرتقب يجمع بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة.

ويأمل النصر بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جورجي جيسوس استعادة اللقب الغائب منذ 2020، بعد أن دعم صفوفه بصفقات لامعة، أبرزها الفرنسي كينغسلي كومان والإسباني جواو فيلكس واللاعب الإسباني إنيجو مارتينيز.

من جانبه، يسعى الاتحاد (بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي) إلى إضافة اللقب الثالث في تاريخه، مستندا إلى خبرة مدربه الفرنسي لوران بلان ونجومه العالميين بقيادة بنزيمة.

الأهلي بديلا للهلال في مواجهة القادسية

وفي نصف النهائي الثاني يلتقي الأهلي مع القادسية يوم الأربعاء، حيث يشارك "الراقي" بدلا من الهلال حامل اللقب الذي اعتذر عن الحضور بسبب ضغط مبارياته بعد مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

ويدخل الأهلي البطولة بمعنويات مرتفعة بعدما توج مؤخرا بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله الذي يبحث عن إضافة لقب جديد إلى خزينة النادي.

أما القادسية بقيادة الإسباني خوسيه ميغيل غونزاليس (ميتشل) فيخوض أول مشاركة له في السوبر، معتمدا على صفقاته الجديدة -وفي مقدمتها المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي- لتعويض رحيل هدافه السابق أوباميانغ.

تصريحات النجوم والمدربين

جيسوس مدرب النصر "أتطلع إلى تحقيق البطولة للمرة الرابعة في مسيرتي، ونعلم أن مواجهة الاتحاد ستكون صعبة".

جواو فيلكس نجم النصر "هذه أول مباراة رسمية لي مع النصر، أنا متشوق للغاية للمنافسة".

لوران بلان مدرب الاتحاد "وجود نجوم عالميين يمنح البطولة قيمة كبيرة، وسنكون مستعدين تماما".

بنزيمة هداف الاتحاد "نريد تقديم بطولة قوية هنا، الجهاز الفني واللاعبون على أتم الاستعداد".

يايسله مدرب الأهلي "نملك الثقة لتقديم أداء مميز وإسعاد جماهير الأهلي".

ميتشل مدرب القادسية "سننافس بقوة، لا يهم من نواجه، الأهلي أو الهلال".