عقبات تعيق النزال المرتقب بين أنتوني جوشوا وجيك بول

يكتنف الغموض النزال المرتقب في 2026 بين بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا، واليوتيوبر الأميركي جيك بول بسبب بعض العقبات رغم المفاوضات المتقدمة بين الجانبين.

ولفتت المواجهة المرتقبة بشدة بين البريطاني والأميركي انتباه رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، الذي أصبح اليوم أكبر مروج للملاكمة، وهو مستعد لدعم النزال.

وواجه إيدي هيرن، مدير أعمال أنتوني جوشوا، وناكيزا بيداريان، الشريك التجاري لجيك بول عقبات كبيرة مع بول، على الرغم من أن المفاوضات تسير على ما يرام.

علق إيدي هيرن مؤخرا على حالة المفاوضات قائلا "أقول إننا متقدمون جدًا من حيث المال. ربما تكون هذه هي الكلمة التي يستخدمها الباحثون عن أخبار إيجابية. لم أتوقع أبدًا أن تُقام هذه المباراة، ولكن بصراحة، كلما زادت مناقشاتي، زادت احتمالية حدوثها".

هيرن، الذي أشرف على الترويج لمسيرة جوشوا الاحترافية منذ انطلاقتها، أجرى الأسبوع الماضي محادثة تمهيدية مع نكيزا بيداريان، الشريك التجاري لجيك بول، ويبدو الآن مقتنعا تماما بجدية بول في السعي لخوض نزال ضد جوشوا.

وقال "أجريت محادثة جيدة استمرت ساعة تقريبًا مع نكيزا يوم الأربعاء (30 يوليو/تموز)، وأعتقد أنهم جادون".

نكيزا كان صريحا، وأبدى قلقا من النزال، لكن جيك مقتنع تماما بأنه قادر على الفوز أو على الأقل المنافسة بجدية.

وقال "بسبب الحجم الهائل للنزال من الناحية التجارية، أعتقد أن فرص حدوثه حقيقية. لو اضطررت لتقديرها، سأقول 50/50".

وأضاف "كانت محادثة إيجابية جدا، ونتوقع أن تتواصل في الأسابيع المقبلة".

وختم "إذا كانوا يريدونه فعلا، فسيحدث".

عوائق أمام النزال

ومع ذلك، فإن إحدى القضايا الرئيسية المتعلقة بالمباراة المُحتملة هي فرض العقوبات.

ووفقا لقناة "سكاي سبورتس"، لا يوجد ما يضمن موافقة مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني (BBBofC) على المباراة، خاصةً إذا أُقيمت في إنجلترا أو إحدى أراضيها.

وقد طُرح ملعب ويمبلي كمكان مُحتمل للمباراة التي طال انتظارها. ولكن نظرا لرفض مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني، سيتعين تأجيل هذه المباراة.

وأوضح إيدي هيرن أنه لكي تُقام المباراة في المملكة المتحدة، سيحتاجون إلى طلب إعفاء خاص من المجلس، مما يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن مكان الحدث ولوجستياته. لذلك، اقترح أن يُقام النزال على الأرجح في الولايات المتحدة، حيث يُعدّ جيك بول لاعبا رئيسيا.

وسبق أن نفدت تذاكر نزال بول في ملاعب رئيسية مثل مركز هوندا في أنهايم وأمالي أرينا في تامبا. وقد استقطب نزاله السابق مع مايك تايسون أكثر من 72 ألف متفرج.

ومن شأن إقامة النزال في الولايات المتحدة أن يتجاوز العقبات التنظيمية التي فرضها مجلس الملاكمة البريطاني، ولكنه قد يُعقّد الأمور اللوجستية لجوشوا وفريقه.

ومع ذلك، سيكون هذا حلا مع زيادة الجوائز المالية، وحتى لاس فيغاس، نيفادا، ستتمتع بتدفقات نقدية أكبر، مما يسمح لفريق جوشوا بتغطية نفقات السفر واللوجستيات والتحضير للملاكم البريطاني.