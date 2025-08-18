غوارديولا يدلي بانطباعاته الأولية عن الجزائري آيت نوري

ترك الجزائري ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي بصمته في المباراة الافتتاحية أمام فريقه السابق ولفرهامتون، بتقديمه أداء ترك انطباعا جيدا لدى مدربه بيب غوارديولا.

وشارك آيت نوري أساسيا، وأسهم في فوز "السيتيزن" برباعية نظيفة على ولفرهامبتون على ملعب مولينو.

ووفقا لمنصة "صو فاسكور"، تحصَّل آيت نوري على تقييم جيد وصل لـ7.4 من 10.

إحصائيات

لمس آيت نوري الكرة في 88 مرة كاملة، بنسبة تمريرات ناجحة وصلت 93%.

دخل المدافع الجزائري 12 صراعا ثنائيا وفاز بـ8 صراعات، كما قدّم تمريرة مفتاحية واحدة.

قام بـ5 تدخلات ناجحة، واسترجع 3 كرات، كما شتت 5 تسديدات.

وعقب المباراة، قال غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي "آيت نوري يعرف إنجلترا والبريميرليغ جيدا".

وأضاف: "بالنسبة إلي، أيّ لاعب ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز فهو لاعب جيد، وجميع الصفقات التي قمنا بها خلال الصيف قدمت مستوى محترما".

تكيف بسرعة

تكيف آيت نوري بسرعة مع أسلوب لعب الفريق، بعروض جذبت انتباه الجماهير والمراقبين.

ووفقا للصحفي الإسباني غيليم بالاغي، الصديق المقرب لمدرب السيتي، خلال بث بودكاست على "بي بي سي" الأربعاء الماضي، فإن غوارديولا معجب بقدرة آيت نوري على اختراق الوسط وأسلوب لعبه الإبداعي، الذي يذكرنا بصانع الألعاب الكلاسيكي، وهي صفات نادرة بين لاعبي الظهير المعاصرين.

اللاعب الجزائري -الذي وقع عقدا مع السيتيزن حتى صيف 2030- اندمج بسرعة في فلسفة غوارديولا. وشارك أساسيا في عديد من مباريات ما قبل الموسم، بما في ذلك الفوز 3-0 على باليرمو.

ووصف المدرب الكتالوني الاستعدادات بأنها "مثمرة للغاية"، وأعرب عن رضاه عن المستوى الذي قدمه آيت نوري، وأيضا أداء زميليه الجديدين، الهولندي تيجاني رايندرز (27 عاما) والفرنسي ريان شرقي (21 عاما).

إعلان

والموسم الماضي، رسّخ آيت نوري مكانته بوصفه واحدا من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في مركزه، متصدرا قائمة أفضل المدافعين هدافي الدوري.

وعزز هذا من قيمته في سوق الانتقالات، وجذب اهتمام عديد من الأندية الكبرى، قبل أن يحسم مانشستر سيتي الصفقة.

وقد منح أداؤه المقنع جماهير السيتي دفعة قوية، لا سيما بفضل قدرته على الجمع بين المهام الدفاعية والهجومية وتقديم حلول إبداعية على الجهة اليسرى.

وكان آيت نوري التحق خلال الميركاتو الصيفي الحالي بصفوف مانشستر سيتي قادما من ولفرهامبتون، في صفقة بلغت قيمتها 37 مليون يورو.