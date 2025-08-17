هل تحايل ريال مدريد على القانون لتسجيل الأرجنتيني ماستانتاتوو؟

فجّر ريال مدريد جدلا كبيرا بعدما سجّل لاعبه الأرجنتيني الجديد فرانكو ماستانتونو ضمن فريق الشباب المعروف باسم "كاستيا" وليس ضمن قائمة المدرب تشابي ألونسو، خاصة أن اللاعب سيظهر مع الفريق الأول في الموسم الجديد 2025-2026.

وبهذه الخطوة ترك ريال مدريد مكانا شاغرا في قائمة الفريق الأول تحسبا لإجراء صفقة جديدة، وهي إستراتيجية سبق أن استخدمها "الميرنغي" قبل سنوات مع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو، لكن الفارق أنهما لعبا مع كاستيا بالفعل.

ويرى الصحفي الإسباني الشهير ميغيل غالان أن تسجيل ريال مدريد لماستانتونو ضمن قائمة كاستيا بدلا من الفريق الأول قد يكون "تحايلا على القانون".

وكتب غالان عبر حسابه على منصة إكس "يمكن تسجيل ماستانتونو في صفوف كاستيا كحل ثانوي، وذلك يتيح لريال مدريد الاحتفاظ بفرصة التحرك في سوق الانتقالات حتى الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل".

وأضاف "لكن هذا الإجراء يحمل مخاطرة وفقا للمادة 250 من لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تسمح بمشاركة لاعبي الفريق الرديف، بشرط الالتزام بما ورد في المادة المذكورة والمادة 126 من اللائحة العامة للاتحاد".

وأوضح غالان أن المادة 125 تنص على أنه "لا يجوز أن تكون علاقة التبعية بين الفريق الأول والفريق الرديف وسيلة للتحايل على روح النصوص التنظيمية أو لتحقيق غرض غير الغرض الأصلي لتلك العلاقة".

وزاد "يُعتبر أي اتفاق يخالف هذا المبدأ تفسيرا ينطوي على احتيال على القانون، ومن ثم فهو باطل بشكل مطلق".

وواصل "لا أنصح بتسجيل اللاعب في الفريق الرديف لأن ذلك قد يشكل شبهة احتيال قانوني. فوفقا للأنظمة وبالنظر إلى قيمة العقد ومبلغ الانتقال المدفوع، ينتمي اللاعب إلى الفريق الأول، لا إلى الرديف".

واستطرد غالان "تسجيله اللاعب بالرقم 30، رغم أنه سيُستخدم حصريا مع الفريق الأول، يخالف روح المادة 125 من لوائح الاتحاد الإسباني".

وختم غالان "نتيجة لذلك، قد يقع ريال مدريد في مخالفة إشراك لاعب بشكل غير قانوني المنصوص عليها في المادة 248 من اللائحة العامة للاتحاد، مما سيؤدي إلى تطبيق اللائحة التأديبية إذا أشرك اللاعب في الفريق الأول بصفته مسجَّلا مع كاستيا".

انتقاد تيباس

من جانبه، وجّه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم انتقادا مبطّنا لريال مدريد بسبب هذه الخطوة.

وخلال ظهوره في أحد البرامج الإذاعية، سُئل تيباس عن هجوم ريال مدريد على بطولة الدوري وانتقاد المسابقة حتى قبل بدايتها فأجاب "نحن في حالة مرضية اسمها الإنتيغريتيس (الهوس بالحديث عن النزاهة)، هذا لا يمس نزاهة المنافسة".

وأضاف ساخرا في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد منح الرقم 30 للاعب لن يلعب أبدا مع الفريق الرديف، فهل هذا يؤثر على النزاهة؟".