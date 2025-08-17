شاهد.. لاعب الأهلي المصري السابق يوثق يومياته الصعبة في غزة

نشر لاعب كرة القدم الفلسطيني محمود سلمي فيديو على حسابه على إنستغرام يوثق فيه يومياته الصعبة في غزة من أجل توفير أبسط حاجيات أسرته وسط الدمار والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وكتب لاعب الأهلي المصري السابق "الحرب صعبة، لا مكان لكرة القدم. نزحت منذ 2025 بسبب الحرب وأنا أبحث عن الماء".

ويعيش سلمي وهو لاعب بنادي بيت حانون الرياضي نفس ظروف سكان غزة المعيشية الصعبة التي تتدهور يوما بعد يوم بعد أن فاقمتها سياسية التجويع التي ينتهجها الاحتلال منذ أشهر.

ويواجه سلمي صعوبة في العيش بالخيام وتوفير الطعام والشراب بعد أن نزح من بيته الأول بسبب قصفه من طيران الاحتلال.

وسبق لمحمود سلمي اللعب بقميص النادي الأهلي المصري موسم 2018 في تجربة لم تستمر طويلا، قبل أن يرحل منه إلى نادي شباب العقبة الأردني، ومن ثم انضم إلى اتحاد الشجاعية، فيما كانت آخر محطاته الكروية رفقة نادي بيت حانون، لكنه توقف عن ممارسة كرة القدم بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

ولم يسلم القطاع الرياضي بغزة من بطش جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث خسرت الرياضة الفلسطينية المئات من اللاعبين والملاعب والمراكز الرياضية التي استهدفها الاحتلال وسوّاها بالأرض.