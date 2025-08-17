الملاكم مايك تايسون.. أسطورة صنعتها قوة محمد علي وغضب بروكلين

وُلد مايكل جيرارد تايسون في 30 يونيو/حزيران 1966 بحي بروكلين في نيويورك، وسط فقر وعنف شكّلا ملامح شخصيته القتالية منذ نعومة أظافره. الطفولة المضطربة قادته إلى مشاكل قانونية متكررة، وانتهت به في مراكز إصلاح الأحداث، حيث اكتشف المدرب بوب سترانج موهبته النادرة وصقلها.

الإلهام من محمد علي

منذ بداياته، كان محمد علي هو البوصلة التي وجهت مسار تايسون. يروي أنه في إحدى المرات، وهو في مركز الإصلاح، أُدخل إلى غرفة لمشاهدة فيلم عن علي، وفجأة دخل البطل الأسطوري بنفسه، ليلقي كلمات دعم أشعلت بداخله شرارة الحلم.

قال تايسون "محمد علي جعلني أهتم بالملاكمة"، بينما كان أسلوب روبيرتو دوران وشوجر راي ليونارد هو ما دفعه فعليا لارتداء القفازات. وفي تصريح حديث، وصف الأسطورة الراحل بأنه "تيرانوصور ريكس بوجه جميل"، مؤكّدا "لا أحد يمكنه هزيمته… ولا حتى أنا."

تايسون و44 انتصارا بالضربة القاضية

ارتقى تايسون الحلبة وهو في ريعان شبابه بأسلوب هجومي كاسح، جعل خصومه يهابون مواجهته. ومن أبرز إنجازاته التاريخية:

أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل بعمر 20 عاما و4 أشهر، بفوزه على تريفور بيربك في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1986.

أسرع ملاكم يحصد ألقاب الاتحادات الثلاثة الكبرى (WBC -WBA- IBF) خلال عام واحد.

حقق 44 انتصارا من أصل 50 بالضربة القاضية، ليحجز مكانه بين أكثر الملاكمين فتكا في التاريخ.

الإسلام وانطلاقة جديدة

عام 1992، وأثناء قضاء عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، أعلن تايسون إسلامه واتخذ اسم مالك عبد العزيز. مثّل هذا التحول الروحي نقطة انعطاف في حياته، حيث خرج من السجن أكثر هدوءا ونضجا، واستعد لانطلاقته الثانية على الحلبات عام 1995.

رغم العودة الجديدة القوية، لم تخل مسيرته من الأحداث الصادمة، أبرزها حادثة "عض الأذن" الشهيرة لإيفاندر هوليفيلد في 28 يونيو 1997، التي تسببت في إيقافه مؤقتا وسحب رخصته.

النهاية والإرث

اعتزل تايسون في 11 يونيو/حزيران 2005 بعد خسارته القاسية أمام كيفن مكبرايد، مخلفا صورته الشهيرة وهو جالس على أرضية الحلبة عندما أسقطته اللكمات المتتالية التي تلقاها من منافسه، مسدلا الستار على مسيرة دامت أكثر من عقدين.

لكن إرثه تجاوز حدود الرياضة، ليصبح شخصية ثقافية بارزة، يظهر في الأفلام والبرامج ويشارك جمهوره قصص حياته في بودكاست خاص.

قصة الأسطورة الحية تايسون، حكاية إنسانية مكتملة الأركان: من الفقر إلى القمة، ومن السقوط إلى العودة، مدفوعة بإرادة حديدية وإلهام أبدي من الأسطورة الراحل محمد علي.