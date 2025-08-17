أرقام لامين جمال ضد مايوركا تكشف أنه أصبح أكثر فتكا بالمنافسين

أعلن لامين جمال عن نفسه نجما لبرشلونة دون منازع في افتتاح منافسة الدوري الإسباني لكرة القدم أمام مايوركا متجاوزا دوره الهجومي.

وافتتح برشلونة موسمه في الليغا بفوز مريح على مايوركا بنتيجة 3-0، مستفيدا من حالتي الطرد اللتين تعرض لهما فريق المدرب أراساتي.

صنع لامين جمال الهدف الأول لرافينيا بتمريرة حاسمة، ثم سجل بنفسه الهدف الثالث ليحسم اللقاء، كما تسبب في البطاقة الحمراء الثانية لمايوركا، فضلا عن إرهاقه المستمر للظهير موخيكا ودفاع أصحاب الأرض.

الهدف الخيالي أمام مايوركا ليس مجرد لقطة جمالية، بل إعلانا واضحا أن الفتى الذهبي يسير على خطى عمالقة الكامب نو، من ليونيل ميسي ورونالدينيو إلى اليوم.

وعلّق الصحفي أليكس ديلماس على أداء لامين جمال قائلا "يبدو وكأنه اخترق اللعبة كلها رغم أنه لا يزال في سن الـ18 عاما فقط".

إحصائيات لامين جمال

فاز جمال في 9 من أصل 16 التحاما أرضيا، كما نجح في 6 مراوغات من أصل 9 محاولات، فارضا تفوقه في المواجهات الفردية ومجبرا مدافعي مايوركا على ارتكاب الأخطاء ضده.

غير أن مشاركة لامين جمال في المباراة الافتتاحية على ملعب سون مويكس تجاوزت الجانب الهجومي، حيث أصبح أكثر فتكا، متفوقا على زميله بيدري غونزاليس في استعادة الكرة ضد مايوركا، حيث نجح في استعادة الكرة سبع مرات، في حين استعاد بيدري المتخصص 6 مرات فقط.

وتصدر بيدري ترتيب لاعبي الليغا في استعادة الكرة (254) الموسم الماضي.

يُعد إنجاز لامين جمال في الجولة الأولى من الدوري مثالا آخر على الالتزام الذي يطلبه منه هانسي فليك في الملعب للحفاظ على ضغط برشلونة الهجومي.

ورغم الفوز، لم يكن المدرب هانسي فليك راضيا عن أداء الفريق، قائلا "لقد لعبنا بنصف طاقتنا وهذا ليس صحيحا".