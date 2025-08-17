غارسيا حارس برشلونة بوجه منتفخ بعد تدخل مهاجم مايوركا العنيف

ظهر خوان غارسيا حارس مرمى برشلونة بوجه منتفخ بعد نهاية مباراة الفريق الكتالوني الأولى الموسم الجديد 2025-2026 بالدوري الإسباني ضد ريال مايوركا.

وبدأ برشلونة -أمس السبت- حملة الدفاع عن لقبه بقوة بعد فوزه المريح 3-0 على مضيفه مايوركا في المباراة التي جرت على ملعب مايوركا سون مويكس ضمن الجولة الأولى من الليغا.

وقبل انقضاء النصف ساعة الأولى من المباراة، تعرّض غارسيا لتدخّل قاس من فيدات موريكي مهاجم مايوركا الذي طُرد بعد نيله البطاقة الحمراء من قبل حكم الساحة خوسيه لويس مونييرا مونتيرو بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو "الفار" في وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدّم "البلوغرانا" بهدفين.

وحاول غارسيا التهوين من آثار التدخل العنيف بعد ظهوره أمام الكاميرات وقد ظهر عظم وجنته اليمنى، بالإضافة إلى وجود انتفاخ في وجهه.

📸⚠️ Así quedó la cara de Joan Garcia tras la patada de Muriqi en el RCD Mallorca 0-3 FC Barcelona pic.twitter.com/bF8SiUOXLS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 16, 2025

وقال غارسيا الذي لعب بالقميص رقم 13 في مباراته الرسمية الأولى من برشلونة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" المحلية "سأضع الآن قليلا من الثلج على وجهي".

وأضاف في تحليله لهذه اللقطة "لم أشاهد الإعادة لكن اللاعب أصابني في وجهي، لا أعرف بأي جزء من الجسم لكنه أصابني، إذا رأي الفار أنها بطاقة حمراء فهي كذلك".

وكان غارسيا قد أثار مخاوف جماهير برشلونة قبل بداية اللقاء بعدما تعرّض لإصابة غير متوقعة خلال عمليات الإحماء.

وتعرّض غارسيا لخلع في أصبع الخنصر بيده اليسرى، غير أن التدخل السريع من الطبيب ريكارد برونا كان سببا في إعادته لمكانه بعد أن وضع عليه ضمادا بسيطا مما سمح له بإكمال المباراة أمام مايوركا دون أن تهتز شباكه.

إعلان

يُذكر أن غارسيا كان قد انضم إلى برشلونة في يونيو/حزيران الماضي قادما من الجار اللدود إسبانيول، بعدما دفع الأول قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 25 مليون يورو.

ويحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على ليفانتي العائد إلى الليغا على ملعب الأخير سيوتات دي فالنسيا، يوم السبت القادم ضمن الجولة الثانية من المسابقة.