شاهد.. ميسي يعود بقوة لإنتر ميامي ويتصدر هدافي الدوري الأميركي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإصابة ليقود إنتر ميامي لفوز ثمين على ضيفه لوس أنجلوس غالاكسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب "تشيس" ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب ميسي (38 عامًا) عن الملاعب لأسبوعين بسبب إصابة عضلية، ليتخلف عن مواجهة تايغرز أونام المكسيكي في كأس الدوريات (3-1 لإنتر ميامي) ومباراة أورلاندو سيتي في الدوري (1-4).

ودخل ميسي مع بداية الشوط الثاني بينما كان فريقه متقدما بهدف الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 43، لكن الضيوف أدركوا التعادل عبر الغاني جوزيف باينتسيل في الدقيقة 59 بمجهود فردي مميز.

ومع حلول الدقيقة 84، أعاد ميسي التقدم لفريقه بهدف رائع بعد مراوغة اثنين من مدافعي غالاكسي وتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة، قبل أن يضيف بصمته من جديد في الدقيقة 89 بتمريرة بكعب القدم حوّلها الأوروغوياني لويس سواريز إلى الهدف الثالث.

ورفع ميسي رصيده إلى 19 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الأميركي، متقدما بهدف واحد على الإنجليزي سام سوريدج مهاجم ناشفيل.

وبهذا الفوز، عزز إنتر ميامي موقعه في جدول ترتيب المنطقة الشرقية بعدما وصل إلى 45 نقطة من 24 مباراة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط عن المتصدر سينسيناتي الذي جمع 52 نقطة من 27 مباراة، بينما تجمد رصيد غالاكسي عند 16 نقطة في المركز الأخير بالمنطقة الغربية.