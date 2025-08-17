حكم سابق يحسم الجدل حول هدف توريس لاعب برشلونة في مايوركا

يتواصل الجدل في الصحافة الإسبانية حول الهدف الثاني الذي سجله برشلونة في مرمى مضيفه ريال مايوركا، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، الأمر الذي أوجب تدخّل خبراء التحكيم للبت في صحة الهدف من عدمه.

واستهل برشلونة حامل اللقب موسم 2025-2026 بقوة بعدما سحق مايوركا 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب مايوركا سون مويكس في أولى مباريات الفريقين في الليغا.

وتقدّم برشلونة بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق رافينيا، قبل أن يعزّز فيران توريس تقدّم البلوغرانا بالهدف الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23، وهي لقطة أثارت استياء لاعبي وجماهير مايوركا.

وسبق الهدف سقوط مدافع مايوركا أنطونيو رايلو على الأرض بعدما فقد توازنه، بسبب ارتطام الكرة التي سددها لامين جمال في وجهه، غير أن حكم الساحة خوسيه لويس مونييرا مونتيرا لم يوقف اللعب، فوصلت الكرة إلى توريس الذي سددها مباشرة إلى شباك الحارس ليو رومان.

وقالت شبكة "كادينا سير" الإسبانية إن الحكم رأى بوضوح ما جرى واختار استمرار اللعب رغم بقاء رايلو ملقى على الأرض، وهو ما أثار غضب جاغوبا أراساتي مدرب مايوركا ولاعبيه.

وفي تحليله للقطة، قال الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس "الوحيد الذي يملك صلاحية إيقاف اللعب هو الحكم".

وأضاف إيتورالدي "اللقطة ليست آنية فالضربة في الرأس حدثت قبل ذلك، ثم جاءت عملية إبعاد الكرة من لاعبي مايوركا. كان أمام الحكم متسع من الوقت ليوقف اللعب ويهتم بإصابة اللاعب. لكن طريقة إدارته للحظة تجاوزته تماما".

من جانبه، يرى الصحفي الإسباني داني غاريدو أن "اللوم لا يقع على توريس في الهدف، على اعتبار أن الحكم تأخر كثيرا، وعندما رأى المهاجم أن اللعب مستمر لم يكن أمامه سوى أن يسدد".

واختتم لامين جمال ثلاثية برشلونة في الوقت بدل الضائع، من تسديدة قوية متقنة استقرت أعلى الزاوية اليمنى لحارس مايوركا.

وحصد برشلونة أول 3 نقاط في الموسم الجديد، قبل أن يزور ملعب سيوتات دي فالنسيا الأسبوع القادم لمواجهة ليفانتي العائد إلى الليغا، في الجولة الثانية.