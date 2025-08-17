توتنهام أول فريق بالدوري الإنجليزي يستفيد من قانون حراس المرمى الجديد

أصبح نادي توتنهام أول فريق يستفيد من تطبيق إحدى قواعد كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد، بعد أن عاقب الحكم حارس مرمى بيرنلي، مارتن دوبرافكا.

وحقق توتنهام انتصارا كبيرا على ملعبه أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أرسنال يهزم مانشستر يونايتد وتشلسي يتعثر أمام كريستال بالاس list 2 of 2 هالاند مهاجم مان سيتي ينفق الملايين لشراء السيارات الفارهة end of list

ولأول مرة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية الممتد لـ137 عاما، تم تطبيق "قاعدة الثمان ثوان". في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة اللعب ومنع إضاعة الوقت.

ويُعد هذا التعديل واحدا من العديد من التغييرات الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأصبح مارتن دوبرافكا أول حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز يخالف التعديل الجديد بسبب احتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترة طويلة.

لم تكد تمر 3 دقائق على بداية المباراة حتى أصبح حارس بيرنلي، أول ضحية لتطبيق القاعدة. بعد أن التقط كرة عرضية، احتفظ الحارس السلوفاكي بالكرة لمدة 14 ثانية وهو يتردد في لعبها، مما دفع الحكم مايكل أوليفر لإطلاق صافرته فورا واحتساب ركلة ركنية لتوتنهام.

Martin Dubravka becomes the first goalkeeper penalised for holding onto the ball for more than eight seconds! ⏱️ pic.twitter.com/RU5E54rjCn — Curiosities Foot (@CuriositiesFoot) August 16, 2025

القاعدة

تنص القاعدة على أنه لا يُسمح لحراس المرمى بالاحتفاظ بالكرة لأكثر من 8 ثوان.

ويعد تطبيق القاعدة جزءا من تركيز رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PGMOL) على الحد من إضاعة الوقت وزيادة مدة بقاء الكرة في اللعب إلى أقصى حد.

يحدد الحكام متى يظنون أن حارس المرمى قد استحوذ على الكرة، ثم يبدؤون العد التنازلي من ثمانية، رافعين أيديهم للإشارة إلى حارس المرمى بأن وقتهم ينفد.

وهذا مجرد تغيير واحد من سلسلة تغييرات على طريقة تحكيم المباريات هذا الموسم.

بالإضافة إلى تطبيق قاعدة حارس المرمى الجديدة، طُلب من الحكام أيضا معاقبة من يمسك الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلات الحرة والركنيات.