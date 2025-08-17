برشلونة يتفوق على فيفا ودوري السلة الأميركي على اليوتيوب

يواصل نادي برشلونة تعزيز ريادته الرقمية، محققا إنجازا تاريخيا بوصوله إلى 23.8 مليون مشترك على موقع يوتيوب.

يعزز هذا الرقم مكانة برشلونة كأكبر حساب لناد رياضي عالميا على المنصة، متجاوزا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنحو 23.6 مليونا ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) لأكثر من 23.3 مليونا.

نجح نادي برشلونة خلال العام الحالي 2025 في إحداث طفرات في عدد المتابعين عبر موقع "يوتيوب" بسبب النجاحات الكروية التي حققها في عهد مدربه الألماني هانسي فليك.

ففي يناير/كانون الماضي أصبح برشلونة أول ناد رياضي يتجاوز 20 مليون مشترك، وفي ذلك الوقت لم يتفوق عليه سوى فيفا ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أوضحت أنه بفضل جهود جميع الفرق المشاركة، وتأثير المحتوى، مثل الجولة الآسيوية وكأس خوان غامبر 2025، إلى جانب البث المباشر، ارتقى برشلونة إلى صدارة الترتيب بين الأندية الرياضية.

ويتفوق البارسا على كبرى الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وليفربول، 18.1 مليونا و11.7 مليون مشترك على التوالي، بينما يبلغ عدد مشتركي الدوري الإسباني 13.1 مليونا.

وجاءت هذه الزيادة أثناء بث القناة لمباراة كأس خوان غامبر بين برشلونة وكومو الإيطالي والتي حسمها الفريق الكتالوني بفوزه 5-0 يوم الأحد الماضي.

مباراة كأس خوان غامبر

كشف برشلونة أيضا عن أرقام جمهور مباراة كأس خوان غامبر ضد كومو على يوتيوب حيث بلغ عدد المشاهدين المتزامنين 3 ملايين و282 ألفا و834 مشاهدا، بمتوسط مليون و826 ألفا و927 مشاهدا، بينما تابع 9.7 ملايين مستخدم بث المباراة.

ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي المشاهدات 18 مليونا و746 ألفا و962 مشاهدة، تركوا ما مجموعه 4 ملايين و646 ألفا و912 تفاعلا بين ردود الفعل والتعليقات في الدردشة.

ويرسخ هذا النمو، سواء في الاشتراكات أو في أعداد الجمهور والتفاعلات، مكانة نادي برشلونة كواحد من أقوى العلامات التجارية الرياضية في العالم، وفي المجال الرقمي أيضا، ويؤكد قدرته على التواصل مع ملايين المشجعين في العالم.